 Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео)

Минулого року Чорнобильську зону відвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п’ять років тому. Ще більшого напливу відвідувачів туроператори очікують через успіх серіалу "Чорнобиль".

Tschernobyl Sperrzone Archivbild 2011 (picture-alliance/dpa)

На вулицях евакуйованого міста Прип’ять нині можна зустріти людей з усіх куточків світу. Немає хіба що громадян Росії - їх до Чорнобильської зони з її режимними об’єктами не пускають. Також складно потрапити сюди білорусам. Втім, туроператорів це не дуже бентежить. Адже західні туристи за чорнобильські враження готові платити більше. Одноденна групова екскурсія до Чорнобиля в середньому коштує 100 євро.

DW.COM

Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником. (19.06.2019)  

Серіал "Чорнобиль" очима ліквідаторів: "Горілки не пам'ятаю, давали пепсі"

У Чорнобилі не носили хімзахисту, пили пепсі, а не горілку, і добровільно поверталися на найбільш небезпечний дах у світі. DW подивилася популярний серіал разом із ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. (07.06.2019)  

Один день у Чорнобильській зоні відчуження (фотогалерея)

Поїздки до Чорнобильської зони відчуження стають дедалі популярнішими. Кореспонденти DW разом з українськими та іноземними туристами вирушили в одноденний тур. У нашій фотогалереї - основні зупинки маршруту. (14.08.2018)  

Також за темою

Чорнобильський туризм: що шукають і що знаходять іноземці у "мертвій зоні" (18.06.2019) 17.06.2019

Після сенсаційного успіху американського серіалу "Чорнобиль" українські фірми, які організовують тури до зони відчуження, розраховують на не менш сенсаційний наплив іноземних туристів. У кіосках на в’їзді до Чорнобиля продають радянські протигази і презервативи з символікою ЧАЕС, а головний туристичний об’єкт зони - евакуйоване місто Прип’ять - дедалі занепадає.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський приїхав у Берлін з першим офіційним візитом

Меркель - на межі непритомності, але не через Зеленського

Нездужання Меркель стало одним з головних епізодів першого візиту Зеленського до Німеччини в якості президента України.  

Symbolbild - Überland Stromleitung (Fotolia/H. Wolf)

Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи?(відео)

Є низка причин, які доводять, що обіцянки політиків суттєво знизити комунальні тарифи і ціни на газ - нереальні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  