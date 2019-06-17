Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео)

Минулого року Чорнобильську зону відвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п’ять років тому. Ще більшого напливу відвідувачів туроператори очікують через успіх серіалу "Чорнобиль".
На вулицях евакуйованого міста Прип’ять нині можна зустріти людей з усіх куточків світу. Немає хіба що громадян Росії - їх до Чорнобильської зони з її режимними об’єктами не пускають. Також складно потрапити сюди білорусам. Втім, туроператорів це не дуже бентежить. Адже західні туристи за чорнобильські враження готові платити більше. Одноденна групова екскурсія до Чорнобиля в середньому коштує 100 євро.
Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником. (19.06.2019)
У Чорнобилі не носили хімзахисту, пили пепсі, а не горілку, і добровільно поверталися на найбільш небезпечний дах у світі. DW подивилася популярний серіал разом із ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. (07.06.2019)