Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео)

На вулицях евакуйованого міста Прип’ять нині можна зустріти людей з усіх куточків світу. Немає хіба що громадян Росії - їх до Чорнобильської зони з її режимними об’єктами не пускають. Також складно потрапити сюди білорусам. Втім, туроператорів це не дуже бентежить. Адже західні туристи за чорнобильські враження готові платити більше. Одноденна групова екскурсія до Чорнобиля в середньому коштує 100 євро.