 Туризм у вугільній шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2020

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Економіка

Туризм у вугільній шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують або продадуть до 2030 року. В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Українських шахтарів залишать без роботи?

Старий ліфт за лічені хвилини опускає гірників шахти "Великомостівська" на глибину майже 500 метрів. За наступні 6 годин під землею вони видобудуть понад 200 тонн вугілля. Втім, через низьку ціну на тверде паливо не зароблять навіть на власні зарплати. За оцінкою Міненерго, із майже трьох десятків державних копалень, рентабельними є тільки одиниці. Аби уникнути мільярдних дотацій, уряд планує позбутися збиткових підприємств. Зо два десятки шахт виставлять на приватизацію чи повністю ліквідують вже до 2030 року. Дивіться репортаж DW з-під землі:

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Докладно

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Туризм у шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.  

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