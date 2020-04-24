Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі

Deutsche Welle: Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) прогнозує, що цього року міжнародні подорожі здійснить один мільярд людей - тобто на третину менше, ніж 2019-го, коли кількість подорожніх становила 1,4 мільярда людей. Чи спостерігався ще коли-небудь обвал такого масштабу?

Ульф Зоннтаґ (Ulf Sonntag): Ні, у подібному вигляді такого ще ніколи не спостерігалося. І я не впевнений, чи оцінки UNWTO не занадто оптимістичні. Організація економічного співробітництва та розвитку очікує для своїх 36 членів зменшення кількості міжнародних поїздок навіть на рівні від 40 до 70 відсотків.

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У Німеччині зараз триває велика дискусія щодо літніх відпусток. Як Ви думаєте, чи повинні ми всі цього року сидіти вдома?

Усе залежить від політичних передумов, а їх дуже важко передбачити. Політична воля, схоже, є. Існують навіть перші сценарії, у якій послідовності мандрівникам знову можна буде відвідувати туристичні місця, а саме: спочатку тим, які мають друге місце проживання, тобто є власниками житла в іншому місці, потім тим, хто їде з ночівлею, і нарешті - одноденним туристам. Я сподіваюся, що ми, можливо, з середини чи з кінця травня побачимо перші слабенькі паростки внутрішнього туризму. Але коли ми знову зможемо перетинати кордони, нині справді ніхто не може сказати.

Ульф Зоннтаґ

Курорти Балтійського і Північного морів, наприклад, розмірковують над тим, щоб заповнювати лише кожне друге готельне ліжко - аби зменшити кількість туристів. З Італії надійшла пропозиція розділяти лежаки на пляжах та ресторанні столики боксами з органічного скла. Наскільки реалістичні подібні пропозиції?

Нам доведеться дотримуватися правил дистанціювання ще довгий час, аж поки не розроблять вакцину від коронавірусу. Тому не дивно, що з'являються такі плани. Як можна перешкодити тому, щоб занадто багато людей перебували в занадто тісному приміщенні? Рішенням може бути здача в оренду лише кожної другої кімнати. Або ж відкриття тільки кожного другого готелю. Або щоб на пляжі люди не перебували надто близько. Чи органічне скло справді є виходом у цьому випадку, треба вивчити детально. Але на цих прикладах можна побачити, наскільки креативними та інновативними можна бути, щоб урятувати туристичну галузь, яка так сильно постраждала.

То ми в Німеччині ще досить добре оснащені, бо маємо плетені пляжні кошики з тентом?

(Сміється) Справді, про це я й не подумав. Хоча пляжні кошики були винайдені, щоб захистити відпочивальників на Північному та Балтійському морях від холодного вітру. Але так, вони якнайкраще підходять для дотримання дистанції.

Так близько, як минулоріч (на фото), плетені пляжні кошики на узбережжі Балтійського моря точно не стоятимуть

Погляньмо у більш віддалене майбутнє: багатьох непокоїть питання, коли відновиться повна свобода пересування. Які умови мають бути забезпечені, щоб ми знов могли подорожувати без кордонів і обмежень?

Боюся, що відкриття кордонів для туристичних подорожей відбудеться лише в самому кінці поступового повернення до нормального життя. Можливо, спочатку тут, у Європі. Але на глобальному рівні? Для цього, очевидно, спершу потрібна вакцина від коронавірусу або ж ефективне лікування.

Чи будуть люди після завершення пандемії подорожувати так само безтурботно, як і до неї? Чи Ви радше розраховуєте на зміну туристичної поведінки людей, відмову від масового туризму?

Майже у всіх суспільствах, принаймні у Європі, туризм є частиною звичайного життя. І люди будуть раді, коли знову зможуть подорожувати. У якому обсязі вони зможуть це робити, залежить від того, наскільки сильно нас зачепить подальша економічна криза. Але загалом потреба надолужити згаяне буде дуже великою.

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Проте важко передбачити, подорожуватимуть люди так само, як і раніше, чи дехто зробить для себе певні висновки. Нинішня дискусія в галузі рухається радше в напрямку якісно орієнтованого туризму. Туроператори та їхні партнери в цільових регіонах використовують цей час, щоб зробити свої пропозиції більш екологічними. Серед клієнтів також є певна готовність подорожувати в майбутньому екологічніше, якщо витрати це дозволять. Якщо для галузі і є шанс переорієнтуватися та по-іншому зробити майбутні туристичні пропозиції, то цей шанс - зараз. Питання того, чи відійдемо ми після пандемії хоч трохи від масового туризму, яким ми його знаємо, залишається відкритим.

Коронавірусна криза призводить до банкрутства багатьохтуристичних фірм у всьому світі, тож конкуренція на ринкустане значно меншою. Чи слід розраховувати на здорожчання туристичних подорожей після закінчення пандемії?

Це, звісно, болісно, що низка туристичних компаній банкрутують не з власної вини. Але навіть якщо конкуренція наприкінці коронавірусної кризи зменшиться, попит спершу також зменшиться. Через страхи і застереження, які є в людей, а також через те, що багато з них хотітимуть і муситимуть спершу економити. Тому ми не очікуємо, що ціни зростуть кардинально. Але на суцільні дешеві пропозиції розраховувати теж не варто.

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Цікаво також поглянути на круїзну індустрію, до якої в останній час була прикута увага журналістів. Чи зазнає вона тривалої шкоди своєму іміджу?

На мою думку, круїзна індустрія повинна дещо інтенсивніше аргументувати й інформувати, ніж, можливо, інші сегменти туризму. У тому числі й через непривабливі кадри кораблів на карантині, які з'являлися у пресі. Це саме та форма відпустки, за якої багато людей живуть в обмеженому просторі тривалий час. Однак нині я отримую інформацію про те, що на наступний рік круїзні подорожі знову доволі добре бронюють. Це означає, що клієнти вважають цю галузь здатною гарантувати безпеку на лайнерах.

Якщо подорожувати знову можна буде без обмежень, куди Ви особисто поїдете в наступну подорож?

Ми, власне, запланували подорож до Португалії цього літа. І, чесно кажучи, в мене ще повністю не згасла надія, що станеться дивно і ми зможемо туди поїхати. Якщо ж ні, то надолужимо це пізніше. Узагалі я можу собі уявити гарну відпустку майже всюди - залежно від того, що буде можливо.