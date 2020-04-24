 Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

Що буде з туризмом після пандемії?

Deutsche Welle: Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) прогнозує, що цього року міжнародні подорожі здійснить один мільярд людей - тобто на третину менше, ніж 2019-го, коли кількість подорожніх становила 1,4 мільярда людей. Чи спостерігався ще коли-небудь обвал такого масштабу?

Ульф Зоннтаґ (Ulf Sonntag): Ні, у подібному вигляді такого ще ніколи не спостерігалося. І я не впевнений, чи оцінки UNWTO не занадто оптимістичні. Організація економічного співробітництва та розвитку очікує для своїх 36 членів зменшення кількості міжнародних поїздок навіть на рівні від 40 до 70 відсотків.

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

У Німеччині зараз триває велика дискусія щодо літніх відпусток. Як Ви думаєте, чи повинні ми всі цього року сидіти вдома?

Усе залежить від політичних передумов, а їх дуже важко передбачити. Політична воля, схоже, є. Існують навіть перші сценарії, у якій послідовності мандрівникам знову можна буде відвідувати туристичні місця, а саме: спочатку тим, які мають друге місце проживання, тобто є власниками житла в іншому місці, потім тим, хто їде з ночівлею, і нарешті - одноденним туристам. Я сподіваюся, що ми, можливо, з середини чи з кінця травня побачимо перші слабенькі паростки внутрішнього туризму. Але коли ми знову зможемо перетинати кордони, нині справді ніхто не може сказати. 

Ульф Зоннтаґ

Ульф Зоннтаґ

Курорти Балтійського і Північного морів, наприклад, розмірковують над тим, щоб заповнювати лише кожне друге готельне ліжко - аби зменшити кількість туристів. З Італії надійшла пропозиція розділяти лежаки на пляжах та ресторанні столики боксами з органічного скла. Наскільки реалістичні подібні пропозиції?

Нам доведеться дотримуватися правил дистанціювання ще довгий час, аж поки не розроблять вакцину від коронавірусу. Тому не дивно, що з'являються такі плани. Як можна перешкодити тому, щоб занадто багато людей перебували в занадто тісному приміщенні? Рішенням може бути здача в оренду лише кожної другої кімнати. Або ж відкриття тільки кожного другого готелю. Або щоб на пляжі люди не перебували надто близько. Чи органічне скло справді є виходом у цьому випадку, треба вивчити детально. Але на цих прикладах можна побачити, наскільки креативними та інновативними можна бути, щоб урятувати туристичну галузь, яка так сильно постраждала.

То ми в Німеччині ще досить добре оснащені, бо маємо плетені пляжні кошики з тентом?

(Сміється) Справді, про це я й не подумав. Хоча пляжні кошики були винайдені, щоб захистити відпочивальників на Північному та Балтійському морях від холодного вітру. Але так, вони якнайкраще підходять для дотримання дистанції.

Так близько, як минулоріч, плетені пляжні кошики на узбережжі Балтійського моря точно не стоятимуть

Так близько, як минулоріч (на фото), плетені пляжні кошики на узбережжі Балтійського моря точно не стоятимуть

Погляньмо у більш віддалене майбутнє: багатьох непокоїть питання, коли відновиться повна свобода пересування. Які умови мають бути забезпечені, щоб ми знов могли подорожувати без кордонів і обмежень?

Боюся, що відкриття кордонів для туристичних подорожей відбудеться лише в самому кінці поступового повернення до нормального життя. Можливо, спочатку тут, у Європі. Але на глобальному рівні? Для цього, очевидно, спершу потрібна вакцина від коронавірусу або ж ефективне лікування. 

Чи будуть люди після завершення пандемії подорожувати так само безтурботно, як і до неї? Чи Ви радше розраховуєте на зміну туристичної поведінки людей, відмову від масового туризму? 

Майже у всіх суспільствах, принаймні у Європі, туризм є частиною звичайного життя. І люди будуть раді, коли знову зможуть подорожувати. У якому обсязі вони зможуть це робити, залежить від того, наскільки сильно нас зачепить подальша економічна криза. Але загалом потреба надолужити згаяне буде дуже великою. 

Читайте також: Коридор для туристів: як Чехія і Хорватія хочуть урятувати літній сезон

Проте важко передбачити, подорожуватимуть люди так само, як і раніше, чи дехто зробить для себе певні висновки. Нинішня дискусія в галузі рухається радше в напрямку якісно орієнтованого туризму. Туроператори та їхні партнери в цільових регіонах використовують цей час, щоб зробити свої пропозиції більш екологічними. Серед клієнтів також є певна готовність подорожувати в майбутньому екологічніше, якщо витрати це дозволять. Якщо для галузі і є шанс переорієнтуватися та по-іншому зробити майбутні туристичні пропозиції, то цей шанс - зараз. Питання того, чи відійдемо ми після пандемії хоч трохи від масового туризму, яким ми його знаємо, залишається відкритим. 

Коронавірусна криза призводить до банкрутства багатьохтуристичних фірм у всьому світі, тож конкуренція на ринкустане значно меншою. Чи слід розраховувати на здорожчання туристичних подорожей після закінчення пандемії?

Це, звісно, болісно, що низка туристичних компаній банкрутують не з власної вини. Але навіть якщо конкуренція наприкінці коронавірусної кризи зменшиться, попит спершу також зменшиться. Через страхи і застереження, які є в людей, а також через те, що багато з них хотітимуть і муситимуть спершу економити. Тому ми не очікуємо, що ціни зростуть кардинально. Але на суцільні дешеві пропозиції розраховувати теж не варто.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

Цікаво також поглянути на круїзну індустрію, до якої в останній час була прикута увага журналістів. Чи зазнає вона тривалої шкоди своєму іміджу?

На мою думку, круїзна індустрія повинна дещо інтенсивніше аргументувати й інформувати, ніж, можливо, інші сегменти туризму. У тому числі й через непривабливі кадри кораблів на карантині, які з'являлися у пресі. Це саме та форма відпустки, за якої багато людей живуть в обмеженому просторі тривалий час. Однак нині я отримую інформацію про те, що на наступний рік круїзні подорожі знову доволі добре бронюють. Це означає, що клієнти вважають цю галузь здатною гарантувати безпеку на лайнерах.

Якщо подорожувати знову можна буде без обмежень, куди Ви особисто поїдете в наступну подорож?

Ми, власне, запланували подорож до Португалії цього літа. І, чесно кажучи, в мене ще повністю не згасла надія, що станеться дивно і ми зможемо туди поїхати. Якщо ж ні, то надолужимо це пізніше. Узагалі я можу собі уявити гарну відпустку майже всюди - залежно від того, що буде можливо.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


Також за темою

BG Deutschland steht still | Flugzeuge Flughafen München

Lufthansa не зможе самостійно вийти із кризи через пандемію COVID-19 24.04.2020

Найбільший німецький авіаперевізник зазнає багатомільярдних збитків через пандемію COVID-19. Тому Lufthansa звернулася за державною фінансовою допомогою.

Symbolbild Flip Flops im Urlaub

Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо? 17.04.2020

Внутрішній автомобільний туризм може стати головним трендом 2020 року. У деяких популярних туристичних регіонах ЄС літній відпочинок може виявитися або дуже дорогим, або ж особливо вигідним.

Deutschland Heiko Maas

Глава МЗС Німеччини застеріг щодо ризиків швидкого відкриття туристичних напрямків 26.04.2020

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що швидке відкриття туристичних напрямків у Європі може звести нанівець успіхи у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Реклама

Докладно

Що буде з туризмом після пандемії?

Що буде з туризмом після пандемії?

Наскільки сильно пандемія змінить сферу туризму? На це питання відповідає експерт Ульф Зоннтаґ.  

default

Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео)

Через закриті на карантин продовольчі ринки тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  