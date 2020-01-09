 Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.01.2020

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Україна

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.

Скільки українців відпочили в Криму минулого року?

Скільки українців відпочили в Криму минулого року?

Туристичний потік до Криму минулого року буцімто збільшився на 10 відсотків, і на анексованому Росією півострові відпочило 7 з половиною мільйонів туристів, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. Він називає українців з материкової частини держави лідерами серед "іноземних туристів" і запевняє, що їх приїхало близько одного мільйона ста тисяч осіб. Аксьонов глузує, що це - цитата - "народне голосування громадян сусідньої країни щодо визнання російського статусу Криму" - адже до окупантів, мовляв, у гості не їздять. Чи справді мільйон українських туристів у 2019 відпочили в Криму? Дивіться фактчек DW:

 

 

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