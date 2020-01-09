Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.
Туристичний потік до Криму минулого року буцімто збільшився на 10 відсотків, і на анексованому Росією півострові відпочило 7 з половиною мільйонів туристів, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. Він називає українців з материкової частини держави лідерами серед "іноземних туристів" і запевняє, що їх приїхало близько одного мільйона ста тисяч осіб. Аксьонов глузує, що це - цитата - "народне голосування громадян сусідньої країни щодо визнання російського статусу Криму" - адже до окупантів, мовляв, у гості не їздять. Чи справді мільйон українських туристів у 2019 відпочили в Криму? Дивіться фактчек DW:
Американська мережі Best Western Hotels & Resorts залишила Крим через санкції, запроваджені після анексії українського півострова Росією. Про це повідомляє агентство Reuters. (03.08.2018)
Потік відпочивальників до анексованого Росією Криму на початку турсезону впав майже на 40 відсотків. Серед причин зменшення інтересу росіян до півострова - високі ціни на авіаквитки і холодна погода. (18.06.2017)