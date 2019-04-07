 Туреччина: цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Туреччина: цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор

Високий рівень безробіття та падіння курсу ліри вже довго негативно позначаються на житті турків. Через стрімке зростання цін на продукти харчування криза все відчутніша. Уряд Ердогана втрачає авторитет та шукає рішення.

Ціни на цибулю в Туреччині за останній рік суттєво зросли (на фото - ринок у місті Діярбакир)

Ціни на цибулю в Туреччині за останній рік суттєво зросли (на фото - ринок у місті Діярбакир)

Тривалий час турки вважали кризу абстрактною загрозою. Однак сьогодні вона все більше визначає їхнє повсякденне життя. Валютна криза ще в січні буквально увірвалася у помешкання турків, або краще сказати - на їхні кухні: ціни на овочі та фрукти стрімко зросли. Після місцевих виборів 31 березня ситуація стала ще серйознішою. За кілограм цибулі деякі торговці вимагають вже 10 турецьких лір, у перерахунку - понад 45 гривень, що приблизно утричі більше порівняно з попереднім роком. І це особливо розсердило турків, оскільки цибуля, зрештою, належить до основних продуктів харчування в країні та входить до багатьох страв турецької кухні.

На ринку в стамбульському районі Кадикьой, який розташований на березі Босфору, відповідно й настрої погані. "Я такого ще ніколи не бачив. Картопля, помідори, цибуля раніше були кожного дня на обідньому столі, а цього року вони перетворилися радше на розкіш", - скаржиться один з покупців, який здійснює свої звичні закупи. Продавець пригнічено погоджується. "Наше сільське господарство - в скруті. У них (сільгоспвиробників. - Ред.) нічого із запасів не залишилося. Тому все так дорого: квасоля по 20 лір за кілограм, цибуля - сім, помідори - 15", -  мов у летаргійному сні називає він ціни на свої товари.

З кінця 2017 року ліра суттєво втратила у вартості, зниження курсу в річному вимірі сягало 30 відсотків. Попри це турки й надалі підтримували президента країни Реджепа Таїпа Ердогана та його уряд. Однак поступово прихильність виборців, здається, слабшає. На місцевих виборах 31 березня ісламсько-консервативна Партія справедливості та розвитку (AKP) Ердогана зазнала прикрої поразки: у двох найважливіших містах країни - Стамбулі та Анкарі- перемогла опозиція. Експерти вважають погіршення ситуації в економіці вирішальним фактором для невтішного результату AKP на виборах.

Держава проти "продуктових терористів"

За словами президента Туреччини Ердогана, відповідальними за "продуктовий терор" є темні сили. Мовляв, спекулянти нагромаджують запаси цибулі, аби накрутити ціни. Критики ж натомість кажуть, що в інфляції на ринку продовольства винен сам уряд. Для стимулювання розвитку економіки уряд країни, сформований AKP, упродовж багатьох років інвестував головно в будівельний сектор та не приділяв належної уваги іншим галузям.

Ердал Ялчин з Вищої школи Констанца

Ердал Ялчин з Вищої школи Констанца

"Економічна політика не мала довгострокового характеру та не була достатньо орієнтована на майбутнє", - каже фахівець з міжнародних економічних відносин, професор Вищої школи Констанца на півдні Німеччини Ердал Ялчин. За його словами, уряд Туреччини витрачав надто багато грошей на інфраструктуру та водночас роками не переймався тим, аби досягти при цьому зростання продуктивності. Особливо аграрний сектор наочно демонструє провал цієї стратегії, вважає Ялчин: "Туреччина має ідеальні кліматичні умови для високопродуктивного сільського господарства. Попри це овочі та фрукти змушені були імпортувати, оскільки в аграрний сектор інвестували надто мало коштів".

DW.COM

Кандидат від Народно-республіканської партії набрав понад 50 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини. Опозиція також перемагає у південно-східних регіонах країни. (01.04.2019)

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання". (31.03.2019)

Не лише падіння ліри

Внутрішня інфляція супроводжується падінням курсу ліри. Євро і долар сьогодні коштують удвічі більше, аніж три роки тому. Це спричиняє велику проблему для багатьох турецьких підприємств: аби обслуговувати кредити, які вони взяли в іноземних інвесторів, компанії тепер потребують удвічі більше коштів у національній валюті. Вартість кредитів також зросла, оскільки міжнародні інвестори стали обережнішими та звертають більше уваги на ризики. Причина полягає в тому, що з точки зору внутрішньої політики в Туреччині знизився рівень правових гарантій, а з точки зору зовнішньої - країна стала складним партнером, пояснює Ялчин.

В останньому кварталі 2018 року турецька економіка скоротилася на 2,5 відсотка: уперше за десять років Туреччина перебуває в стані рецесії. Рівень безробіття з грудня минулого до лютого цього року також зріс до найвищого за останні десять років показника в 14,7 відсотка, повідомило 15 квітня статистичне відомство країни. Рівень безробіття серед молоді сягнув навіть позначки в 27 відсотків.

Структурні реформи як вирішення?

Для посилення економічного зростання та боротьби з інфляцією міністр фінансів та економіки Туреччини Берат Албайрак 10 квітня представив план дій. Час до наступних виборів у 2023 році буде часом "структурних реформ економіки", анонсував Ялчин. Нарешті має встановитися і жорстка бюджетна дисципліна.

Берат Албайрак запевняє, що уряд проводитиме структурні реформи

Берат Албайрак запевняє, що уряд проводитиме структурні реформи

"Уже було представлено багато програм на кшталт цього плану дій, однак вони не були втілені", - каже Ялчин. Рішенням для виходу з економічної кризи, за його словами, є підвищення продуктивності шляхом проведення структурних реформ. Однак тут перед Туреччиною лежить довгий шлях: за словами Ялчина, збиткові підприємства повинні бути оголошені банкрутами, споживання необхідно скоротити, безробіття при цьому тимчасово зросте. Та й це ще не все: на перехідний час потрібно домовитися про програму підтримки з боку міжнародного кредитора, в ідеальному випадку - Міжнародного валютного фонду (МВФ), стверджує Ялчин. 

Утім, Ердоган неодноразово зневажливо висловлювався про МВФ. До того ж програми МВФ прив'язані, як правило, до проведення структурних реформ. А турецький президент опирається будь-якому втручанню ззовні. Окрім цього, період посилених заходів економії може ще більше вдарити по його популярності.

Дивитись відео 01:21

Найбільший аеропорт світу для нового "султана" Туреччини? (30.10.2018)

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Palast des Volkes Rumänien

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац страченого диктатора

    Ця будівля-монстр до сьогодні стоїть в столиці Румунії Бухаресті. Це друга за величиною будівля у світі після Пентагону (штаб-квартири Міноборони США). Його площа - 265 тисяч квадратних метрів. Ідея будівництва прийшла колишньому диктатору Ніколае Чаушеску під час візиту до Північної Кореї у 1984 році. Зведення будинку коштувало мільярди доларів. Заради цього знесені були цілі кварталів міста.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste 16.10.2014 Türkei

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Президент у незаконній будівлі?

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переїжджає у свою нову штаб-квартиру в Анкарі, так званий "Білий палац". Величезний комплекс будівель має тисячу кімнат. У цьому палаці не обійшлось без конференц-залів, захищених від прослуховувань, та бункерів, які можуть витримати ядерну атаку. Утім, критики називають цю державну будівлю протизаконною, нагадуючи, що її звели попри рішення суду.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ak Orda Palast in Kasachstan

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Нафтодоларова розкіш

    Вночі урядові будівлі столиці Казахстану постійно змінюють свій колір. Президентський палац видається при цьому кричущою копією Білого дому у Вашингтоні. Нурсултан Назарбаєв почав керувати країною ще за радянських часів. Говорять, що його родина володіє сімома мільярдами доларів. Казахстан - країна, багата на сировинні корисні копалини.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Kasachstan

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Манія величі по-туркменськи

    В цьому палаці в Ашхабаді проживає туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов. Він був особистим лікарем засновника держави Сапармурата Ніязова, який сам проголосив себе батьком усіх туркменів (Туркменбаші). Коли Ніязов помер в 2006 році, Бердимухамедов став його наступником. Новий президент, як і його попередник, працює над культом своєї особи під золотим куполом чудового палацу.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Феодальні володіння під Києвом

    Цю елітну резиденцію у Межигір’ї неподалік від Києва побудував колишній президент України Віктор Янукович. Після його втечі в лютому 2014 в Росію громадські активісти опублікували в інтернеті документи, які були знайдені на дні Київського моря. Коли Януковича у 2010 обрали президентом, одним із перших його кроків стало розпорядження придбати люстру для резиденції вартістю у вісім мільйонів євро.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Безмежний блиск

    Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Elysee Palast Frankreich

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Монархічна пишність в Парижі

    Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.

  • Bildergalerie Protzbauten der Diktatoren

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Оманлива скромність в Багдаді

    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Grüner Palast Iran

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Перська пишність

    До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Katar

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Чудовий палац в Досі

    У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац в Аккрі

    В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

    У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


DW.COM

Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

У росіян є Кремль, у американців - Білий дім, у французів - Єлисейський палац. Віднедавна і в Туреччині є свій палац. Він, як і багато інших, славиться своєю помпезністю, блиском та марнославством. (30.10.2014)  

Аудіо й відео до теми

Найбільший аеропорт світу для нового "султана" Туреччини? (30.10.2018)  

Також за темою

Türkei | Kommunalwahl 2019 | Istanbul/Esenyurt

Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів 07.04.2019

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії.

Türkei Istanbul Hagia Sophia | Wahlplakat Präsident Recep Tayyip Erdogan

Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу 31.03.2019

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання".

Wahlen Türkei Mansur Yavas

Представник опозиції переміг на виборах в Анкарі, Стамбул - під питанням 01.04.2019

Кандидат від Народно-республіканської партії набрав понад 50 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини. Опозиція також перемагає у південно-східних регіонах країни.

Реклама

Докладно

Ціни на цибулю в Туреччині за останній рік суттєво зросли (на фото - ринок у місті Діярбакир)

Туреччина: як цибуля стала політичним фактором

Турки все гостріше відчувають кризу на ринку продовольства. Уряд Ердогана втрачає авторитет та шукає рішення.  

Володимир Зеленський під час виступу на шоу Вечірній Квартал

Зе кандидат: з чим іде на вибори Володимир Зеленський

DW зібрала найголовніші факти, відомі про новоспеченого політика.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  