 Туреччина хоче обшукати консульство Саудівської Аравії, де зник журналіст - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Туреччина хоче обшукати консульство Саудівської Аравії, де зник журналіст - ЗМІ

МЗС Туреччини викликало посла Саудівської Аравії та заявило йому про вимогу співпраці у розслідуванні зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі.

Акція з вимогою звільнення Джамала Хашкаджі

Акція з вимогою звільнення Джамала Хашкаджі

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Саудівської Аравії, щоб вимагати повної співпраці у розслідуванні зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомили турецькі ЗМІ у понеділок, 8 жовтня, а сам виклик посла відбувся напередодні, 7 жовтня. Телеканал CNN Türk також заявив, що турецька влада подала заяву на обшук саудівського консульства в Стамбулі.

DW.COM

Жорстоко вбита Вікторія Марінова у вересні запустила власне ток-шоу "Детектор" на болгарському телеканалі TVN. Представник ОБСЄ закликав до ретельного розслідування. (07.10.2018)

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник. Поліція підозрює, що його вбили, пишуть ЗМІ. (07.10.2018)

Критичний до влади Саудівської Аравії 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд раніше заявив агентству Bloomberg, що готовий дати дозвіл на те, щоб влада Туреччини обшукали консульство в Стамбулі, щоб довести, що Хашкаджі там немає.

Біля консульства Саудівської Аравії відбулося декілька акцій з вимогою відпустити журналіста на свободу. Генеральний консул заперечив можливість викрадення журналіста, заявивши, що працівники консульства допомагають розслідуванню, передає агенція Reuters.

Джамаль Хашкаджі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Відомий своїми критичними щодо влади Саудівської Аравії публікаціями журналіст переїхав у 2017 році до США.

Дивитись відео 03:11
Now live
03:11 хв

Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018)  

Також за темою

Dschamal Chaschukdschi

Туреччина розслідує зникнення журналіста у консульстві Саудівської Аравії 07.10.2018

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник. Поліція підозрює, що його вбили, пишуть ЗМІ.

Реклама

Докладно

Лауреат Нобелівської премії миру 2018 Деніс Муквеге

Деніс Муквеге: Про сексуальне насильство не можна мовчати

Лауреат Нобелівської премії миру 2018 року Деніс Муквеге розповів DW про ціну сексуальних злочинів. 

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  