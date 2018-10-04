Туреччина хоче обшукати консульство Саудівської Аравії, де зник журналіст - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Саудівської Аравії, щоб вимагати повної співпраці у розслідуванні зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомили турецькі ЗМІ у понеділок, 8 жовтня, а сам виклик посла відбувся напередодні, 7 жовтня. Телеканал CNN Türk також заявив, що турецька влада подала заяву на обшук саудівського консульства в Стамбулі.

Критичний до влади Саудівської Аравії 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд раніше заявив агентству Bloomberg, що готовий дати дозвіл на те, щоб влада Туреччини обшукали консульство в Стамбулі, щоб довести, що Хашкаджі там немає.

Біля консульства Саудівської Аравії відбулося декілька акцій з вимогою відпустити журналіста на свободу. Генеральний консул заперечив можливість викрадення журналіста, заявивши, що працівники консульства допомагають розслідуванню, передає агенція Reuters.

Джамаль Хашкаджі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Відомий своїми критичними щодо влади Саудівської Аравії публікаціями журналіст переїхав у 2017 році до США.