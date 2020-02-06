Туреччина та Пакистан закривають кордон з Іраном через коронавірус

Туреччина та Пакистан оголосили в неділю, 23 лютого, про тимчасове закриття кордонів з сусіднім Іраном через спалах коронавірусу у цій країні. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Кока заявив, що автомобільне та залізничне сполучення з Іраном припинять цього дня о 17:00 за місцевим часом, а повітряне сполучення з Ірану - о 20:00. При цьому авіарейси до Ірану здійснюватимуть і надалі.

"Ми вирішили тимчасово закрити кордон після зростання кількості випадків (коронавірусу, - Ред.) у сусідньому Ірані", - цитує очільника турецького міністерства охорони здоров'я інформагенція AFP. Таких заходів Анкара вжила, за його словами, після консультацій з іранською владою.

У Пакистані також повідомили про закриття кордону з Іраном. "Ми закрили наш кордон з Іраном через повідомлення про коронавірус там", - заявили в адміністрації провінції Белуджистан, яка межує з Іраном.

Згодом про закриття кордону Вірменії з Іраном на два тижні повідомив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

Афганістан призупиняє пасажирське сполучення

В Афганістані ж заявили про призупинення наземного та повітряного пасажирського сполучення з Іраном в обох напрямках. На сьогодні в Ірані перебувають мільйони афганських біженців. "Щоб запобігти поширенню нового коронавірусу та захистити населення, Афганістан припиняє все пасажирське сполучення (повітряне та наземне) до та з Ірану", - йдеться у повідомленні офісу Ради національної безпеки Афганістану в соцмережі Twitter.

Про призупинення авіаційного сполучення з Іраном заявила і Грузія. Уряд країни через загрозу поширення коронавірусу вирішив також посилити контроль на кордонах з сусідніми державами.

Нагадаємо, в Ірані підтвердили вже вісім смертей від коронавірусу, що є найвищим показником поза межами Китаю. Наразі відомо про 43 випадки зараження новою легеневою хворобою в цій країні. Більшість випадків інфікування зафіксовані в місті Кум, яке є священним містом шиїтів. На тлі цього іранська влада закликає жителів утриматися від поїздок до цього міста.