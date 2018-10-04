Туреччина розслідує зникнення журналіста у консульстві Саудівської Аравії

Туреччина розслідує зникнення відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Поліція припускає, що журналіст був убитий на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, повідомила в неділю, 7 жовтня, агенція AFP з посиланням на свої джерела.

Як пише The Washington Post з посиланням на неназвані джерела, слідчі підозрюють, що до Туреччини з Саудівської Аравії "для запланованого вбивства" прибула група з 15 осіб, які вбили журналіста в консульстві на початку тижня. Ці люди того ж дня покинули Туреччину, уточнює AFP. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд заявив агентству Bloomberg, що готовий дати дозвіл на те, щоб влада Туреччини обшукали консульство в Стамбулі, щоб довести, що Хашкаджі там немає. "Нам нічого приховувати", - сказав він. Біля консульства Саудівської Аравії 5 жовтня пройшла акція з вимогою відпустити журналіста на свободу. Головний консул заперечив можливість викрадення журналіста, заявивши, що вони допомагають розслідуванню, передає агенція Reuters.

Джамаль Хашкаджі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Журналіст відомий своїми критичними публікаціями щодо влади Саудівської Аравії, у 2017 році він переїхав до США. Журналіст пише тексти для газети The Washington Post про ситуацію в Саудівській Аравії.