 Туреччина продовжує отримувати російські ЗРК С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Туреччина продовжує отримувати російські ЗРК С-400

Туреччина отримала чергову партію компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. В Анкарі наголошують, шо купівля не змінює "стратегічної орієнтації" країни.

Туреччина продовжує отримувати російські ЗРК С-400 попри критику НАТО і США

Туреччина продовжує отримувати російські ЗРК С-400 попри критику НАТО і США

Четвертий літак із партіями компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400 прибув у суботу, 13 липня, на авіабазу "Мюртед" поблизу Анкари, повідомило міністерство оборони Туреччини.

"Сьогодні поновлено постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400. Четвертий російський літак, що перевозив С-400, приземлився в аеропорту "Мюртед" поблизу Анкари", - йдеться у повідомленні міністерства.

DW.COM

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що російські зенітно-ракетні комплекси С-400 несумісні з системою ППО країн НАТО. (12.07.2019)

Пентагон дає Анкарі майже два місяці часу на роздуми щодо відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". У противному разі США викреслять Туреччину з програми F-35. (07.06.2019)

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде. (29.06.2019)

У США поки не прокоментували отримання Туреччиною компонентів російських ЗРК С-400. За інформацією агенції АР, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову із виконувачем обов'язків міністром оборони США Марком Еспером. У Пентагоні відмовилися коментувати розмову. Турецьке оборонне відомство опублікувало заяву, в якій зазначається, що Анкара не змінює своєї "стратегічної орієнтації", а купівлю російської зброї було названо "не варіантом вибору, в радше необхідністю".

Купівля ЗРК С-400 Туреччиною у Росії стало першим випадком подібної угоди, що була укладена членом НАТО з Москвою. Угода передбачає, що Анкара придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів США.

НАТО і США - проти купівлі Туреччиною С-400

Раніше Вашингтон попередив, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері. У США заявили, що можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає С-400.

Водночас у НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, а це може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

Крім того, Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400. Однак згодом на саміті Великої двадцятки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається вводити санкції проти Анкари за покупку С-400.

Згодом на саміті G7 Дональд Трамп зазначив, що у купівлі російських зенітно-ракетних комплексів Туреччиною винний його попередник Барак Обама, який відмовлявся продавати Анкарі американські комплекси протиповітряної оборони Patriot. 

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