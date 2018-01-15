Туреччина продовжує отримувати російські ЗРК С-400

Четвертий літак із партіями компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400 прибув у суботу, 13 липня, на авіабазу "Мюртед" поблизу Анкари, повідомило міністерство оборони Туреччини.

"Сьогодні поновлено постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400. Четвертий російський літак, що перевозив С-400, приземлився в аеропорту "Мюртед" поблизу Анкари", - йдеться у повідомленні міністерства.

У США поки не прокоментували отримання Туреччиною компонентів російських ЗРК С-400. За інформацією агенції АР, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову із виконувачем обов'язків міністром оборони США Марком Еспером. У Пентагоні відмовилися коментувати розмову. Турецьке оборонне відомство опублікувало заяву, в якій зазначається, що Анкара не змінює своєї "стратегічної орієнтації", а купівлю російської зброї було названо "не варіантом вибору, в радше необхідністю".

Купівля ЗРК С-400 Туреччиною у Росії стало першим випадком подібної угоди, що була укладена членом НАТО з Москвою. Угода передбачає, що Анкара придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів США.

НАТО і США - проти купівлі Туреччиною С-400

Раніше Вашингтон попередив, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері. У США заявили, що можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає С-400.

Водночас у НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, а це може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

Крім того, Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400. Однак згодом на саміті Великої двадцятки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається вводити санкції проти Анкари за покупку С-400.

Згодом на саміті G7 Дональд Трамп зазначив, що у купівлі російських зенітно-ракетних комплексів Туреччиною винний його попередник Барак Обама, який відмовлявся продавати Анкарі американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.