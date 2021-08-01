Туреччина отримає допомогу ЄС для боротьби з лісовими пожежами

Туреччина отримує допомогу від Євросоюзу для боротьби з руйнівними лісовими пожежами. Міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу у понеділок, 2 серпня, подякував за три протипожежні літаки, які були переміщені з Іспанії та Хорватії в райони лісових пожеж на узбережжі Туреччини, передає агенція AFP.

Руйнівні лісові пожежі лютують в багатьох курортних регіонах Середземномор'я вже кілька днів. У Туреччині, де від пожеж загинули вже щонайменше восьмеро людей, ситуація особливо критична. За даними адміністрації, з минулої середи по всій країні було зареєстровано 130 пожеж. В Анталії та Мармарисі сім пожеж досі не ліквідовані.

Наслідки пожежі у місті Манавгат

Рятувальні човни вже готові до евакуації людей на узбережжі. Рятувальники побоюються, що вогонь може поширитися далі і відрізати сухопутний шлях до Мармариса. Наразі до боротьби з пожежами залучені понад чотири тисячі пожежників. Але через сильний вітер та температуру понад 40 градусів за Цельсієм полум'я продовжує розгорятися.

Лісові пожежі біля Бодрума

Боротьба з вогнем триває й у Греції. Там пожежники продовжують боротися з двома великими пожежами на островах Родос та Пелопоннес. Через сильну спеку ризик лісових пожеж залишався високим по всій країні.