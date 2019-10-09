Туреччина заявила про захоплення сирійського міста Рас-ель-Айн

Союзні Туреччині сирійські повстанці в суботу, 12 жовтня, взяли під свій контроль сирійське прикордонне місто Рас-ель-Айн. Воно займає центральне місце в операції Туреччини проти курдських формувань. "В результаті успішних операцій... місто Рас-ель-Айн на схід від Євфрату було взяте під контроль", - повідомило міністерство оборони Туреччини у Twitter.

Окрім того, представник сирійських повстанців повідомив, що вони захопили також 18 населених пунктів та перекрили дорогу між містами Рас-ель-Айн та Тель-Аб'яд, повідомила агенція Reuters. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що турецькі війська увійшли до Рас-ель-Айна, однак, за його даними, бої в місті досі тривають.

У свою чергу, представники "Демократичних сил Сирії", в яких домінують курдські формування, заперечують, що Туреччина взяла під контроль центр Рас-ель-Айна, повідомляє Reuters.

Тим часом внаслідок боїв у Сирії загинули вже 74 бійці курдських загонів, які воюють з Туреччиною, повідомив Сирійський центр моніторингу. Також загинули 49 підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців. Кількість загиблих цивільних мешканців досягла 20. Більшість людей загинули під час військових дій у районі Тель-Аб'яд.

За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку військової операції у Сирії свої будинки залишили понад 100 тисяч людей. Ринки, школи та лікарні зачинені. Агентства з допомоги попереджають про велику гуманітарну кризу, яка може торкнутися пів мільйона людей на північному сході Сирії.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).