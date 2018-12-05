Туреччина вимагає справедливості у справі про вбивство Хашоггі

Анкара розчаровано відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати Туреччині двох екс-радників саудівського кронпринца, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.
Анкара відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Ця відмова "дуже розчаровує". Світ має вимагати справедливості в розслідуванні цієї справи згідно з нормами міжнародного права, заявив у коментарі інформагенції Reuters директор із комунікацій адміністрації турецького президента Фареттін Алтун у понеділок, 10 грудня.
Справедливе розслідування вбивства Хашоггі - в інтересах міжнародної спільноти, додав турецький чиновник.
Раніше глава МЗС Саудівської Аравії повідомив, що Ер-Ріяд не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства. Він закинув Туреччині ненадання необхідної інформації в цій справі.
Нещодавно стамбульський суд видав ордер на арешт двох екс-радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Їх звільнили з посад після того, як Ер-Ріяд визнав факт убивства журналіста в саудівському консульстві у Стамбулі.
59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Журналіст мав на меті оформити документи для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з кронпринцом.
У Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'ятьох із них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.
Саудівська Аравія не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (09.12.2018)
Стамбульський суд видав ордер на арешт двох колишніх радників кронпринца Саудівської Аравії, яких вважають причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. (05.12.2018)