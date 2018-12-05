 Туреччина вимагає справедливості у справі про вбивство Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Туреччина вимагає справедливості у справі про вбивство Хашоггі

Анкара розчаровано відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати Туреччині двох екс-радників саудівського кронпринца, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Портрет Джамаля Хашоггі

Джамаль Хашоггі зник у саудівському консульстві на початку жовтня

Анкара відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Ця відмова "дуже розчаровує". Світ має вимагати справедливості в розслідуванні цієї справи згідно з нормами міжнародного права, заявив у коментарі інформагенції Reuters директор із комунікацій адміністрації турецького президента Фареттін Алтун у понеділок, 10 грудня.

Справедливе розслідування вбивства Хашоггі - в інтересах міжнародної спільноти, додав турецький чиновник.

Раніше глава МЗС Саудівської Аравії повідомив, що Ер-Ріяд не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства. Він закинув Туреччині ненадання необхідної інформації в цій справі.

Нещодавно стамбульський суд видав ордер на арешт двох екс-радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Їх звільнили з посад після того, як Ер-Ріяд визнав факт убивства журналіста в саудівському консульстві у Стамбулі.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Журналіст мав на меті оформити документи для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з кронпринцом.

У Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'ятьох із них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

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Саудівська Аравія не видасть підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Саудівська Аравія не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (09.12.2018)  

Туреччина хоче арештувати екс-радників саудівського кронпринца

Стамбульський суд видав ордер на арешт двох колишніх радників кронпринца Саудівської Аравії, яких вважають причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. (05.12.2018)  

Вбивство Хашоггі: Могеріні закликає покарати відповідальних, однак проти страти

Усіх причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі слід притягти до відповідальності, наполягає Федеріка Могеріні. Водночас Могеріні виступає проти страти винних. (22.11.2018)  

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Спецслужби США не припускали, що наказ про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі віддав саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман, запевнив президент США Дональд Трамп.

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