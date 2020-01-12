Турецькі спецпризначенці прибули до Лівії

Турецькі сили спеціального призначення прибули до Триполі для захисту і підтримки уряду національної єдності Лівії. Про це у п'ятницю, 17 січня, повідомили телеканали "Аль-Арабія" і "Аль-Хадата" з посиланням на джерела. До столиці Лівії також прибули турецькі військові, частина з них займеться навчанням лівійських бійців, а частина - розвідкою.

Нагадаємо, відправка солдатів до Лівії уможливилась після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою перебування турецьких військових солдатів у Лівії не є участь у бойових діях, а "підтримка легітимного уряду та запобігання гуманітарній трагедії".

26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку загонів "Лівійської національної армії" (ЛНА). Парламент країни, який засідає на сході країни та протистоїть уряду в Триполі, 4 січня проголосував проти військової присутності Туреччини, скасувавши угоди, які керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року з Ердоганом. Меморандум про військове співробітництво дозволяв Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни.

4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

19 січня в Берліні відбудеться міжнародна конференція з врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН. Незадовго до цього ворогуючі сили у Лівії домовилися про припинення вогню, однак під час переговорів у Москві Хафтар відмовився підписати угоду про перемир'я. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про можливість проведення миротворчої операції Європейського Союзу в Лівії, якщо у країні встановиться перемир'я.