 Турецькі спецпризначенці прибули до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Новини

Турецькі спецпризначенці прибули до Лівії

Про підтримку Анкару попросив уряд національної єдності країни, який воює з "Лівійською національною армією" командувача Халіфа Хафтара.

Турецькі військові прибули до Лівії

Турецькі військові прибули до Лівії

Турецькі сили спеціального призначення прибули до Триполі для захисту і підтримки уряду національної єдності Лівії. Про це у п'ятницю, 17 січня, повідомили телеканали "Аль-Арабія" і "Аль-Хадата" з посиланням на джерела. До столиці Лівії також прибули турецькі військові, частина з них займеться навчанням лівійських бійців, а частина - розвідкою.

Нагадаємо, відправка солдатів до Лівії уможливилась після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою перебування турецьких військових солдатів у Лівії не є участь у бойових діях, а "підтримка легітимного уряду та запобігання гуманітарній трагедії".

26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку загонів "Лівійської національної армії" (ЛНА). Парламент країни, який засідає на сході країни та протистоїть уряду в Триполі, 4 січня проголосував проти військової присутності Туреччини, скасувавши угоди, які керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року з Ердоганом. Меморандум про військове співробітництво дозволяв Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни.

4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

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Проєкт угоди щодо перемир'я ігнорує вимоги "Лівійської національної армії", заявив Халіфа Хафтар. Напередодні угоду підписав керівник уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж. (14.01.2020)

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має бути готовий допомогти Лівії, якщо там встановиться перемир'я, у тому числі - відправкою солдатів. (17.01.2020)

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

19 січня в Берліні відбудеться міжнародна конференція з врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН. Незадовго до цього ворогуючі сили у Лівії домовилися про припинення вогню, однак під час переговорів у Москві Хафтар відмовився підписати угоду про перемир'я. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про можливість проведення миротворчої операції Європейського Союзу в Лівії, якщо у країні встановиться перемир'я.

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