Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі

Унаслідок проведеного в понеділок, 2 грудня, турецькими військами та їхніми союзниками артилерійського обстрілу міста Таль-Рифат загинули щонайменше 11 осіб, з яких восьмеро - діти. Ще 21 особа отримала поранення. Про це повідомили цього дня в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, який базується в Лондоні. Центр моніторингу у своїх даних спирається на власну мережу інформаторів на місцях.

Як зазначили спостерігачі, снаряди розірвалися поблизу однієї із шкіл саме тоді, коли учні виходили з приміщення. Інформацію про обстріл міста та школи підтвердило також інформагенції dpa неназване джерело в "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають курдські загони.

Більшість із загиблих дітей були курдськими переселенцями з регіону Афрін, котрий торік взяли під свій контроль турецькі війська та їхні сирійські союзники, зазначається в повідомленні Центру. Місто Таль-Рифат розташоване в сирійській провінції Алеппо за 20 кілометрів від турецького кордону і контролюється сирійськими курдами, нагадує агенція новин AFP. За даними Центру моніторингу, в місті також присутні російські та сирійські військові.

Раніше населення Таль-Рифата складалося переважно з арабів та туркменів, але торішній наступ турецьких сил призвів також до переселення сюди значної кількості сирійських курдів.

Туреччина ще торік погрожувала розпочати наступальну операцію з метою захопити Таль-Рифат після взяття Афрін. У жовтні цього року, в Москві погодилися співпрацювати з Туреччиною, щоб домогтися виведення всіх членів курдських формувань "Загонів народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає "терористами".

Попри це на початку листопаду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "терористичні угруповання" й досі перебувають у Таль-Рифаті.

Бої у провінції Ідліб: кількість загиблих перевищила 100

Тим часом у сусідній сирійській провінції Ідліб не вщухають бойові сутички між військами Башара Асада та ісламістами. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, кількість загиблих від збройних сутичок, що точаться вже кілька днів поспіль, перевищила 100 осіб, з яких 15 цивільні. З повітря сирійським військам надають підтримку російська авіація, зазначають спостерігачі.