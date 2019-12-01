Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі

Унаслідок проведеного в понеділок, 2 грудня, турецькими військами та їхніми союзниками артилерійського обстрілу міста Таль-Рифат загинули щонайменше 11 осіб, з яких восьмеро - діти. Ще 21 особа отримала поранення. Про це повідомили цього дня в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, який базується в Лондоні. Центр моніторингу у своїх даних спирається на власну мережу інформаторів на місцях.
Як зазначили спостерігачі, снаряди розірвалися поблизу однієї із шкіл саме тоді, коли учні виходили з приміщення. Інформацію про обстріл міста та школи підтвердило також інформагенції dpa неназване джерело в "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають курдські загони.
Більшість із загиблих дітей були курдськими переселенцями з регіону Афрін, котрий торік взяли під свій контроль турецькі війська та їхні сирійські союзники, зазначається в повідомленні Центру. Місто Таль-Рифат розташоване в сирійській провінції Алеппо за 20 кілометрів від турецького кордону і контролюється сирійськими курдами, нагадує агенція новин AFP. За даними Центру моніторингу, в місті також присутні російські та сирійські військові.
Раніше населення Таль-Рифата складалося переважно з арабів та туркменів, але торішній наступ турецьких сил призвів також до переселення сюди значної кількості сирійських курдів.
Туреччина ще торік погрожувала розпочати наступальну операцію з метою захопити Таль-Рифат після взяття Афрін. У жовтні цього року, в Москві погодилися співпрацювати з Туреччиною, щоб домогтися виведення всіх членів курдських формувань "Загонів народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає "терористами".
Попри це на початку листопаду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "терористичні угруповання" й досі перебувають у Таль-Рифаті.
Бої у провінції Ідліб: кількість загиблих перевищила 100
Тим часом у сусідній сирійській провінції Ідліб не вщухають бойові сутички між військами Башара Асада та ісламістами. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, кількість загиблих від збройних сутичок, що точаться вже кілька днів поспіль, перевищила 100 осіб, з яких 15 цивільні. З повітря сирійським військам надають підтримку російська авіація, зазначають спостерігачі.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Перша зупинка
За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
У місті лише чоловіки
У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
"Ми все втратили"
Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженці в Телль-Тамері
Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Допомога місцевих НДО
Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженцям не вистачає продовольства
Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Школи стали притулком для біженців
Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Без води і світла
50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Ситуація у лікарнях
Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.
-
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Життя серед руїн
У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.
Автор: Наталія Позднякова