Турецький суд арештував підозрюваних у допомозі Карлосу Гону при втечі

Суд у Туреччині у п'ятницю, 3 січня, заарештував п'ятьох осіб, які можуть бути причетні до втечі з Японії колишнього глави французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомила турецька державна агенція Anadolu. Як відомо, Гон 31 грудня минулого року залишив Японію та, використавши приватний літак, втік до Лівану через Туреччину. Наразі турецька влада проводить розслідування, як це йому вдалось.

Тим часом японський адвокат Гона Такаші Такано, який взяв його на поруки, повідомив, що обурений втечею свого клієнта з країни, однак розуміє цей вчинок через неможливість винесення справедливого вироку щодо нього. "Мене зрадили, але той, хто зрадив мене, - це не Карлос Гон", - написав Такано у своєму блозі, маючи на увазі судову систему Японії.

Він також повідомив, що Гон тривалий час перебував під домашнім арештом і йому було заборонено бачити дружину, що Такано назвав порушенням прав людини. Також колишній очільник Nissan, за словами його адвоката, непокоївся через організовані стороною обвинувачення витоки інформації в ЗМІ, а також через те, що судовий процес може тривати роками.

Востаннє Такано бачив свого підзахисного перед Різдвом, коли був присутній під час його відеодзвінка до дружини. Раніше Гон ніколи не пропускав святкування Різдва з родиною, попри насичений графік роботи. За словами адвоката, Гон закінчив розмову з дружиною словами "Я кохаю тебе".

Камера спостереження в будинку Гона в Токіо зафіксувала, як він залишив його 29 грудня, ймовірно, щоб вилетіти до Лівану. Камери були включені постійно, однак запис треба було передавати до суду лише один раз на місяць, тому про його втечу стало відомо не одразу.

Як повідомила японська газета Sankei, Гон втік з країни одразу після того, як найнята Nissan приватна охоронна компанія припинила слідкувати за ним. Інший адвокат Гона Дзюн'ітіро Хіронака повідомив, що стеження за його клієнтом порушувало його права. Він також розповів телеканалу NHK TV, що його підзахисний переніс один зі своїх французьких паспортів у зачиненому пластиковому футлярі таким чином, щоб його дані можна було побачити, не відкриваючи футляр. За його словами, футляр можна було розбити молотком. При цьому Хіронака заперечив, що знав про втечу Гона.

Нагадаємо, Гон заснував французько-японський автомобілебудівний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обвинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - в зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад. У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році. Карлос Гон має французьке, бразильське і ліванське громадянства.