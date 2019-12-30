 Турецький парламент дозволив відправку військ до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

Турецький парламент дозволив відправку військ до Лівії

Під час позачергового засідання парламенту Туреччини більшість депутатів схвалила відповідне подання уряду країни, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності.

Турецькі військові

Турецькі військові (архівне фото)

Більшість членів парламенту Туреччини проголосувала за подання уряду країни, яке передбачає можливість відправки турецьких військових до Лівії на підтримку лівійського уряду національної єдності. Під час проведеного в четвер, 2 січня, позачергового засідання турецького парламенту загалом 325 депутатів підтримали турецьку військову присутність у Лівії, проти проголосували 184 парламентарі, повідомляє агенція новин AFP. Тривалість наданого парламентом мандата - один рік.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголошував на своєму бажанні допомогти уряду національної єдності Лівії, котрий визнаний міжнародною спільнотою. Проти військ цього уряду ведуть наступ загони "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром.

DW.COM

Генерал Халіфа Хафтар заявив про наступ своєї "Лівійської національної армії" на центр столиці країни. У Триполі заявили, що готові відбити наступ. (12.12.2019)

Уряд національної єдності Лівії просить Анкару про підтримку проти "Лівійської національної армії" у боях за Триполі. Турецький парламент має ухвалити відповідне рішення наступного місяця, повідомив Ердоган. (26.12.2019)

Уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про допомогу у боротьбі з "Лівійською національною армією" Халіфа Хафтара. Очікується, що турецький парламент дасть згоду на це 2 січня. (30.12.2019)

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Як повідомлялося, 26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку ЛНА. Утім, від окремих урядовців лунали й заяви про небажаність турецького втручання.

У листопаді минулого року Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна була згода парламенту.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Раніше Ердоган заявив про перебування у Лівії на боці Хафтара семи тисяч іноземних найманців, зокрема й двох тисяч - з російської ПВК "Вагнер"

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