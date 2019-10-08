 Турецький наступ змусив до втечі понад 70 тисяч людей у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

Турецький наступ змусив до втечі понад 70 тисяч людей у Сирії

З початку турецької військової операції на північному сході Сирії свої домівки були змушені залишити десятки тисяч осіб, повідомили в ООН.

Біженці тікають від турецького наступу на північному сході Сирії

Біженці тікають від турецького наступу на північному сході Сирії

Кількість людей, які були змушені втекти з місця свого проживання протягом перших 48 годин турецького наступу на північному сході Сирії, перевищила 70 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на представників гуманітарних служб Організації Об'єднаних Націй (ООН). Більшість переміщених осіб були змушені втікати з регіонів Рас-ель-Айн та Тель-Аб'яд, повідомили в офісі Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН в Женеві.

Інформаційне агентство AP також повідомило із посиланням на курдські органи місцевої влади про евакуацію таборів біженців на кордоні з Туреччиною, які тепер навпаки змушені тікати вглиб сирійської території.

В ООН повідомляють про "руйнівні новини" щодо атак турецьких військових та союзних до них груп сирійських бойовиків. Зокрема, речник ВПП розповів про знищення водогонів, дамб, електростанцій та нафтових вишок у регіоні. У регіоні Аль-Ракка місцева влада розгорнула чотири центри для переміщених осіб, повідомили у ВПП.

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Про катастрофічні наслідки наступу повідомляють і в Офісі ООН з координації гуманітарних питань. "Військові операції ан півночі Сирії лише загострили й без того вкрай напружену гуманітарну ситуацію", - зазначив координатор ООН з гуманітарних питань в Сирії Наджат Рохді.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Наступ турецьких військ проти курдів на північному сході Сирії

YPG та SDF, в складі яких також переважають курди, тривалий час були одними з найголовнішим союзників США в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава", що тримало під своїм контролем частини Сирії та Іраку. Втім, у неділю, 6 жовтня, Білий дім заявив про виведення американських військових з позицій у регіоні, заявивши водночас про "непідтримку" турецької військової операції. 11 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що він хоче стати посередником між Туреччиною та сирійськими курдами.

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