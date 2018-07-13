 Туніс не повертатиме Німеччині ймовірного охоронця Усами Бен Ладена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Туніс не повертатиме Німеччині ймовірного охоронця Усами Бен Ладена

Влада Тунісу переконана, що справа Самі А. - підозрюваного у зв'язку з ліквідованим лідером "Аль-Каїди" Усамою Бен Ладеном - перебуває у компетенції туніських правоохоронних органів.

Імовірний охоронець Усами Бен Ладена Самі А.

Імовірний охоронець Усами Бен Ладена Самі А.

Туніс вважає правомірним видворення з Німеччини громадянина Тунісу Самі А., якого підозрюють у причетності до терористичної діяльності. "Цей випадок перебуває у компетенції туніського правосуддя", - заявив речник антитерористичної прокуратури у суботу, 14 липня. Він додав, що Самі А. перебуває у слідчому ізоляторі в Тунісі. Повідомляється, що у січні 2018 року Самі А. був оголошений Тунісом у розшук як підозрюваний у тероризмі. Встановлена його ймовірна причетність до діяльності терористичної організації "Аль-Каїда", оскільки він міг бути охоронцем її засновника та лідера Усами Бен Ладена, якого американські спецслужби ліквідували у 2011 році у Пакистані.  

Представник прокуратури Тунісу також заявив, що компетентні органи Німеччини офіційно ще не зверталися до туніської сторони щодо повернення підозрюваного Самі А. на територію ФРН. 

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Адмінсуд у Гельзенкірхені визнав видворення ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена "грубим порушенням" принципів правової держави. Самі А. відправили до Тунісу. (13.07.2018)

В Німеччині заарештували затриманого напередодні сирійського громадянина, якого звинувачують у підтримці терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра", пов'язаного з "Аль-Каїдою". (28.02.2018)

Як повідомлялось, 13 липня ймовірного екс-охоронця лідера "Аль-Каїди" Усами Бен Ладена Самі А. видворили з Німеччини до Тунісу, де його передали місцевим органам влади. Рішення про видворення ухвалили органи влади федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, оскільки визнали Самі А. таким, що становить загрозу для суспільства. У той же день адмінсуд у німецькому Гельзенкірхені визнав дане видворення "грубим порушенням" принципів правової держави. Зокрема, йдеться про те, що висланій з Німеччини особі у Тунісі можуть загрожувати тортури.

Цей випадок засвідчив прогалини у комунікації міграційних органів федерального та земельного рівнів. Адже з'ясувалося, що перед видворенням адмінсуд у Гельзенкірхені ухвалив рішення про неможливість депортації Самі А. і факсимільним зв'язком передав копію рішення до Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). BAMF підпорядковується міністерству внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, віднедавна у Німеччині у зв'язку з роботою BAMF виникають скандали. Так, на початку червня були виявлені прогалини в електронній системі документообігу BAMF, що уможливлювали неправомірне надання притулку тисячам біженців. 

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