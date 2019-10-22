Трюдо оголосив про позачергові вибори в Канаді у вересні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що позачергові парламентські вибори в країні відбудуться 20 вересня. Таку заяву він зробив у неділю, 15 серпня.

Як зазначає агентство AP, глава уряду прагне отримати вигоду з успіхів влади в кампанії вакцинації від коронавірусу. "Ми прикрили вас", надавши допомогу в боротьбі з вірусом, звернувся Трюдо до жителів. "Тепер прийшов час почути ваш голос. Канадці повинні вибрати, як ми завершимо боротьбу з COVID-19", - заявив він.

Трюдо хоче заручитися більшістю в парламенті

На думку експертів, Трюдо прагне заручитися більшістю в парламенті. Ліберальній партії Канади (ЛПК), лідером якої він є, два роки тому не вдалося досягти цього, у зв'язку з чим вона змушена спиратися на підтримку опозиції для прийняття законів.

Як повідомлялося, уряд витратив величезні кошти на підтримку економіки в умовах локдауну, який тепер скасований. Кампанія з вакцинація була успішною. Понад 71 відсоток канадців, які мали право на щеплення або бажали зробити його, вже вакцинувалися.

Чергові парламентські вибори в Канаді були заплановані на 2023 рік.