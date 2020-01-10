Трюдо обіцяє родичам жертв домогтися відповідальності за збиття літака МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вшанував пам'ять загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) громадян Канади, відвідавши в неділю, 12 січня, меморіальний захід в Едмонтоні. На заході були присутні й родичі жертв катастрофи. У виступі Трюдо заявив, що канадський уряд домагатиметься "справедливості та відповідальності" за збиття лайнера. За його словами, "ця трагедія ніколи не повинна була статися", цитує агентство новин AP.

Нагадаємо, на борту літака, який 8 січня іранські військові збили поблизу Тегерана, перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них, за уточненими даними, були 57 громадян Канади, переважно іранського походження. Загалом 138 пасажирів рейсу Тегеран-Київ мали після пересадки в українській столиці летіти далі до Канади.

Віце-прем'єрка країни Христя Фріланд, у свою чергу, відвідала меморіальний захід у Торонто. "Це втрата для Торонто, втрата для (провінції. - Ред.) Онтаріо і втрата для Канади. Ніщо ніколи не замінить ці блискучі життя, які передчасно урвалися. Ми завжди відчуватимемо ці шрами", - зазначила вона.

Тим часом міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань повідомив, що Іран видав візи ще вісьмом канадським спеціалістам, які братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи. Перші три члени команди швидкого реагування вже прибули до Ірану.

Нагадаємо, 11 січня, після телефонних переговорів з президентом Ірану Хасаном Роухані Джастін Трюдо заявив, що вимагає від Ірану проведення "повного та всеосяжного розслідування" причин збиття літака авіакомпанії МАУ.