Трюдо закликав Роухані до повного розслідування катастрофи літака МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вимагає від Ірану проведення "повного та всеосяжного розслідування" причин збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це Трюдо повідомив у суботу, 11 січня, після телефонних переговорів з президентом Ірану Хасаном Роухані.

За словами Трюдо, той факт, що Іран визнав свою провину в збитті пасажирського авіалайнера є "важливим кроком", однак за ним мусить бути "багато інших" кроків. "Нам потрібна цілковита ясність щодо того, як могла трапитися ця жахлива трагедія", - сказав Трюдо, цитує агенція новин AFP.

Водночас канадський прем'єр дав зрозуміти, що Іран має взяти "цілковиту відповідальність" за те, що сталося.

Канадські експерти прибудуть до Ірану

Керівник уряду Канади також повідомив, що до кінця дня в Тегеран мають прибути перші канадські експерти, щоб на місці вивчити обставини трагедії. Також ці фахівці на місці надаватимуть підтримку канадським родинам, запевнив Трюдо.

На необхідності проведення всеосяжного розслідування обставин трагедії з авіалайнером наполягали президент України Володимир Зеленський та європейські дипломати.

Як повідомлялося, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули, серед них були громадяни Ірану, України, Канади та інших країн.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше в аерокосмічних силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхній підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За даними Ірану, український літак був помилково розпізнаний як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, що вибухнула поруч з лайнером. Як стверджують у КВІР, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.