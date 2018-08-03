Трьом компаніям з Південної Кореї закидають порушення режиму санкцій проти КНДР

Представники митної служби Південної Кореї повідомили в п'ятницю, 10 серпня, що минулого року в порти країни були протизаконно доставлені 35 тисяч тонн північнокорейського вугілля та чавуну загальною вартістю в 5,8 мільйона доларів США. В оборудках та порушенні санкцій ООН проти КНДР підозрюють три південнокорейські фірми.

Митне відомство країни оприлюднило результати 10-місячного розслідування, згідно з яким керівництво цих компаній підроблювало документи, аби виглядало так, що вантаж надходив із Росії. Вантажі вугілля та чавуну прибували в п'ять різних портів Південної Кореї з квітня по жовтень 2017 року, повідомляє агентство AP. Митники мають намір встановити також, чи якийсь із 14-ти кораблів, котрий перевозив вугілля і чавун, порушив режим санкцій ООН, запроваджений у серпні 2017 року, який обмежує транспортування підсанкційних товарів.

Нагадаємо, що торік санкції ООН були запроваджені у відповідь на чергові ракетні випробування Пхеньяна. Штрафні заходи мали скоротити експортні надходження КНДР щонайменше на один мільярд доларів США. Північній Кореї, зокрема, заборонили екпорт вугілля, сталі та залізної руди, свинцю та свинцевої руди.

Дивитись відео 01:24 Now live 01:24 хв Поділитись Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2wllS Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)