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Трудовий кодекс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудовий кодекс".

Трудовий кодекс - це збір законів, які регулюють відносини на ринку праці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий трудовий кодекс: обурені працівники і загроза страйку (відео)

Новий трудовий кодекс: обурені працівники і загроза страйку (відео) 22.01.2020

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок і працівників. Мовляв, зміни на руку лише працедавцям. DW поспілкувалася з активними працівниками "Укрзалізниці".

Реформа трудового кодексу: обурені працівники, розкол профспілок та загроза страйку (21.01.2020) 21.01.2020

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок працівників. Мовляв, зміни на руку лише працедавцям і призведуть до безправ’я робітників та трудового рабства. Про очікування й страхи DW поспілкувалася з активними працівниками "Укрзалізниці".

На низькому старті. Чому команда Зеленського написала заяви на звільнення

На низькому старті. Чому команда Зеленського написала заяви на звільнення 02.08.2019

Володимир Зеленський заявив - у його команді за посади не тримаються і навіть написали відповідні заяви. Однак це стара бюрократична практика, яку полюбляли і попередники президента, каже Роман Куйбіда.

Права людини: чи поклали край дискримінації секс-меншин в Україні? 10.12.2015

Після тривалих суперечок Верховна Рада ухвалила антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу. ЛГБТ-спільнота, втім, попереджає: це проблем геїв в Україні не вирішить.
ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України

ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України 12.11.2015

Посол ЄС в Україні сподівається, що ці норми потраплять і до нового Трудового кодексу, який у Верховній Раді мають обговорити найближчим часом.
Рада заборонила дискримінацію геїв та лесбійок у сфері праці

Рада заборонила дискримінацію геїв та лесбійок у сфері праці 12.11.2015

Парламент прийняв відповідну поправку, але поки що лише до чинного Кодексу законів про працю України. У проекті нового трудового кодексу норми про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації поки що немає.
Лариса Денисенко: Скільки депутатів готові дискримінувати власних громадян?

Лариса Денисенко: Скільки депутатів готові дискримінувати власних громадян? 10.11.2015

"Тест на толерантність показав брунатну смужку дискримінації", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Трудовий кодекс для гетеросексуалів

Трудовий кодекс для гетеросексуалів 10.11.2015

Верховна Рада вкотре не підтримала законодавчу заборону дискримінації через сексуальну орієнтацію. Депутати проігнорували європейські норми і поставили під загрозу скасування ЄС віз для українців.
Проект Трудового кодексу: довше працювати, більше контролю

Проект Трудового кодексу: довше працювати, більше контролю 16.05.2013

Українці досі працюють за Трудовим кодексом 1970-х років. Зміни назріли давно. Однак чи будуть захищені інтереси працівників? На адресу законопроекту, який перебуває на розгляді в парламенті, критики не бракує.
Законопроект Трудового кодексу роздратував профспілки

Законопроект Трудового кодексу роздратував профспілки 14.11.2011

Профспілкові, громадські та підприємницькі лідери України пригрозили цілою низкою антиурядових акцій протесту. Експерти пояснюють це зростанням активності населення й пошуком лідера суспільної довіри.
Конфедерація вільних профспілок протестуватиме проти ухвалення Трудового кодексу

Конфедерація вільних профспілок протестуватиме проти ухвалення Трудового кодексу 09.11.2010

Конфедерація вільних профспілок України буде протестувати проти ухвалення парламентом нового Трудового кодексу. Депутати можуть розглянуть цей документ вже наступного тижня.