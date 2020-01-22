Трудовий кодекс

Рада заборонила дискримінацію геїв та лесбійок у сфері праці

Парламент прийняв відповідну поправку, але поки що лише до чинного Кодексу законів про працю України. У проекті нового трудового кодексу норми про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації поки що немає.