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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудовий кодекс".
Трудовий кодекс - це збір законів, які регулюють відносини на ринку праці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок працівників. Мовляв, зміни на руку лише працедавцям і призведуть до безправ’я робітників та трудового рабства. Про очікування й страхи DW поспілкувалася з активними працівниками "Укрзалізниці".