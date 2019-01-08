 Троє німецьких лижників загинули в Австрії внаслідок сходження лавини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2019

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Новини

Троє німецьких лижників загинули в Австрії внаслідок сходження лавини

Трагедія сталася поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг. Ще одна особа вважається зниклою безвісти.

Сніжні лавини в Австрії

Загиблі проігнорували застереженням про небезпеку сходження лавин

Троє лижників з півдня Німеччини загинули внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг. Як повідомили представники місцевої влади вранці в неділю, 13 січня, ще один чоловік з цієї групи вважається зниклим безвісти, передає агентство dpa.

Напередодні четверо приятелів-лижників вирушили закритим маршрутом. Увечері дружина одного з них повідомила поліції, що вони не повернулися. За даними поліції, рятувальники виявили тіла трьох чоловіків віком 32, 36 та 57 років з району Верхня Швабія незадовго до опівночі. Чоловіка віком 28 років розшукують - напередодні ввечері пошуки припинили через загрозу сходження лавин.

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Унаслідок сильних снігопадів, котрі накрили значну частину Європи, загинуло 13 людей. Більшість з них стали жертвами сходження лавин у горах. (08.01.2019)

Через рясні снігопади на Балканах зачинені десятки шкіл. Почастішали автомобільні затори. У Болгарії під лавиною загинули двоє сноубордистів. (11.01.2019)

Як повідомили в поліції, рятувальникам вдалося завдяки функції геолокації в мобільних телефонах швидко встановити місцезнаходження групи та одразу розпочати пошуки. Утім, врятувати лижників не вдалося. Рятувальники витягли їхні тіла з-під снігу з травмами та ознаками удушення.

При цьому лижники були оснащені обладнанням на випадок критичної ситуації. Утім, навіть подушки безпеки, які розкрилися, не врятували туристів. Вони проігнорували попередження про загрозу сходження лавин та пораду кататися лише на відкритих трасах.

Через нові снігопади поки неясно, коли відновлять пошуки четвертого зниклого лижника. До вівторка наступного тижня в районі Леха-ам-Арльберг очікується випадання ще близько метра нового снігу, що підвищить загрозу сходження лавин. Зараз у містечку оголошено третій з п'яти рівнів загрози сходження лавин, у багатьох районах Австрії оголошено вже четвертий та п'ятий рівень.  

Спричинений снігом хаос у Баварії триває

Від сильних снігопадів потерпають також альпійські райони на півдні Баварії. Кілька днів без снігу дозволили розчистити шляхи та скинути сніг з дахів багатьох будівель, усунувши загрозу обвалу. Однак у ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. У багатьох з них оголошено стан стихійного лиха.

Снігопади в Баварії

Через великі маси снігу багато дахів можуть не витримати

Під вагою снігу багато дерев зламалися, перегородивши чимало автошляхів. Роботи з розчищення поки надто небезпечні через загрозу падіння інших дерев. Очікується, що на початку наступного тижня снігопади триватимуть й випаде ще близько метра нового снігу. 

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