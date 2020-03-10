Троє військових ЗСУ загинули, дев'ятеро було поранено на Донбасі 10 березня

Троє українських військових загинули і дев'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками у зоні конфлікту на Донбасі протягом вівторка, 10 березня. Про це зранку у середу, 11 березня, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС).

Згідно із повідомленням, розміщеним на Facebook-сторінці пресцентру ООС, 10 березня незаконні збройні формування на Сході України 17 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з протитанкового ракетного комплексу був обстріляний військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС поблизу населеного пункту Піски.

"Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, внаслідок обстрілів позицій ЗСУ у вівторок один український військовослужбовець загинув та ще один отримав бойове травмування. "На усі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - зазначили у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, раніше у вівторок у пресцентрі ООС повідомляли про двох загиблих та вісьмох поранених військових.