 Троє військових ЗСУ загинули, дев′ятеро було поранено на Донбасі 10 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

Троє військових ЗСУ загинули, дев'ятеро було поранено на Донбасі 10 березня

Найбільших втрат українські військові зазнали 10 березня внаслідок обстрілу вантажівки поблизу Пісків. Загалом бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

Українські військові на Донбасі, архівне фото

Українські військові на Донбасі, архівне фото

Троє українських військових загинули і дев'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками у зоні конфлікту на Донбасі протягом вівторка, 10 березня. Про це зранку у середу, 11 березня, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС).

Згідно із повідомленням, розміщеним на Facebook-сторінці пресцентру ООС, 10 березня незаконні збройні формування на Сході України 17 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з протитанкового ракетного комплексу був обстріляний військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС поблизу населеного пункту Піски.

"Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, внаслідок обстрілів позицій ЗСУ у вівторок один український військовослужбовець загинув та ще один отримав бойове травмування. "На усі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - зазначили у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, раніше у вівторок у пресцентрі ООС повідомляли про двох загиблих та вісьмох поранених військових.

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