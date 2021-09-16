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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Третій енергопакет".
Третій енергопакет ЄС - пакет директив та постанов щодо енергетичного та газового ринку Європейського Союзу. Третій енергопакет Європейського Союзу було ухвалено Європарламентом 2009-го року. Його мета полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку, а також у посиленні прав споживачів. Зокрема, не допускається зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам. Тобто, компанії-виробники не можуть бути одночасно власниками транспортних магістралей. Споживачі ж повинні мати можливість упродовж трьох тижнів безплатно змінити постачальника струму чи газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Газпром" змусили на цілих 40 відсотків знизити ціни на газ для Болгарії. Значну роль у цьому зіграла Єврокомісія. Чи можуть інші члени ЄС розраховувати на знижку? І чи дійсно російський газ для Європи такий незамінний?