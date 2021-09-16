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Третій енергопакет ЄС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Третій енергопакет".

Третій енергопакет ЄС - пакет директив та постанов щодо енергетичного та газового ринку Європейського Союзу. Третій енергопакет Європейського Союзу було ухвалено Європарламентом 2009-го року. Його мета полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку, а також у посиленні прав споживачів. Зокрема, не допускається зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам. Тобто, компанії-виробники не можуть бути одночасно власниками транспортних магістралей. Споживачі ж повинні мати можливість упродовж трьох тижнів безплатно змінити постачальника струму чи газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Німеччина поки що просто ігнорує шантаж Газпрому

Коментар: Німеччина поки що просто ігнорує шантаж "Газпрому" 16.09.2021

Російська спецоперація з примусу європейців до беззастережного визнання "Північного потоку-2" не вдалася - споживачі газу її навіть не помітили, вважає Андрій Гурков.
Північний потік-2 зазнав поразки в Німеччині: що це означає для проєкту?

"Північний потік-2" зазнав поразки в Німеччині: що це означає для проєкту? 15.05.2020

Німецький регулятор не звільнив "Північний потік-2" від жорстких норм Третього енергопакета ЄС. Це не змусить "Газпром" відмовиться від проєкту, але призведе до додаткових труднощів та затримок.
Чи рятуватиме Франція Північний потік-2 від санкцій США?

Чи рятуватиме Франція "Північний потік-2" від санкцій США? 13.03.2020

Вашингтон знову розробляє санкції, під які можуть потрапити компанії з Євросоюзу, котрі інвестували в "Північний потік-2". Серед них - французька Engie. Чи захищатиме Париж проєкт "Газпрому"?

Чому "Газпром" більше не може диктувати Європі свої умови (05.03.2020) 05.03.2020

"Газпром" змусили на цілих 40 відсотків знизити ціни на газ для Болгарії. Значну роль у цьому зіграла Єврокомісія. Чи можуть інші члени ЄС розраховувати на знижку? І чи дійсно російський газ для Європи такий незамінний?
У Німеччині вивчають запит щодо виведення Північного потоку-2 з-під Газової директиви ЄС

У Німеччині вивчають запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під Газової директиви ЄС 17.01.2020

Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання" ЄС, запущена для Nord Stream 2 AG 10 січня, випливає з діловодства Федерального агентства з мереж.
Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до Північного потоку-2

Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до "Північного потоку-2" 16.01.2020

Компанія, що будує "Північний потік-2", подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.
Як в Україні працюватиме транзит газу з РФ до ЄС за європейськими правилами

Як в Україні працюватиме транзит газу з РФ до ЄС за європейськими правилами 21.11.2019

В Україні поспішають підготувати анбандлінг "Нафтогазу" до кінця року, аби підписати з Росією контракт на транзит газу за європейськими правилами. Як це мало б працювати, пояснює DW.
Доля Північного потоку-2. Закон у ФРН ухвалили, його наслідки незрозумілі

Доля "Північного потоку-2". Закон у ФРН ухвалили, його наслідки незрозумілі 15.11.2019

Бундестаг включив Газову директиву ЄС у законодавство ФРН, але вніс одну зміну. DW розбиралася, чи зроблено це на догоду "Газпрому" і чи це наблизить завершення будівництва газопроводу.
Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит російського газу

Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит російського газу 20.09.2019

Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв відкинув можливість транзиту російського газу без жодного контракту. Водночас він розповів, які тарифи "Газпром" зможе отримати в разі довготривалого контракту.
Синхронізація з Європою: чи потрібен Україні ринок електроенергії

Синхронізація з Європою: чи потрібен Україні ринок електроенергії 19.06.2019

В Україні тривають дискусії, чи переносити запуск ринку електроенергії. DW пояснює, чи вплине це на процес інтеграції України в електричну мережу Європи та які наслідки це матиме для споживачів.
Nord Stream 2 погрожує ЄС судом через нову Газову директиву

Nord Stream 2 погрожує ЄС судом через нову Газову директиву 24.04.2019

Якщо трубопровід підпаде під дію поправки до Газової директиви ЄС, це буде порушенням міжнародного права, наполягає оператор "Північного потоку-2".
ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви: що це означає для Північного потоку-2

ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви: що це означає для "Північного потоку-2" 15.04.2019

У ЄС остаточно внесли зміни до Газової директиви Євросоюзу - за них проголосувала Рада ЄС. Це поширить європейські правила на "Північний потік-2" і суттєво ускладнить введення його в експлуатацію.
Євродепутати поширили Газову директиву ЄС на Північний потік-2

Євродепутати поширили Газову директиву ЄС на "Північний потік-2" 04.04.2019

Європарламент проголосував за поширення Газової директиви ЄС на "Північний потік-2". DW з'ясовувала, чи можливі винятки з неї для газогону з Росії до Німеччини в обхід України.
Вітренко: Нафтогаз подасть скаргу до Єврокомісії на дії Газпрому

Вітренко: "Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому" 05.03.2019

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. Тому українська компанія подасть скаргу до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію, повідомив Юрій Вітренко.
Український транзит - ключ до запуску Північного потоку-2

Український транзит - ключ до запуску "Північного потоку-2" 22.02.2019

Застосування Газової директиви ЄС до "Північного потоку-2" може на кілька років затримати його введення в експлуатацію. Це стало темою обговорення на німецько-російській економічній конференції у Берліні.
Північний потік-2: держави ЄС затвердили текст змін до Газової директиви

"Північний потік-2": держави ЄС затвердили текст змін до Газової директиви 20.02.2019

Постійні представники держав ЄС проголосували за зміни Газової директиви. Це означає, що після схвалення Радою ЄС та Європарламентом її норми поширюватимуться і на "Північний потік-2".

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