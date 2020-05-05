Тренування в часи пандемії: до спортзалу попри коронавірус?

Ларс Гольдорф (Lars Holdorf) напружується. Зуби стиснуті, очі звужені, лоб зморщений. З підборіддя капає піт. Ще одне повторення, потім ще і ще. Він робить вправи на біцепс. Його потужні руки знову й знову піднімають вагу на тренажері, біцепс напружується, а обличчя стає червоним. Це не схоже на розвагу.

Але це саме те, що потрібно Ларсу Гольдорфу. "Круто!" - каже він, видихаючи після того, як закінчив тренування. "Спортзал для мене дуже важливий", - кажк чоловік, і в голосі відчувається, наскільки сильно він скучив за "качалкою". Ларс - гравець клубу з американського футболу "Bonn Gamecocks" і йому потрібні сила та маса, щоб можна було кинутись у лави суперників. Фітнес для нього - це частина повсякденного життя.

Його спортзал був закритий упродовж двох місяців, як і всі інші в Німеччині. Потіння людей пліч-о-пліч - це саме те, що потрібно було попередити під час жорсткої фази карантину. Перші тренажерні зали в Німеччині відкрилися цього понеділка, 11 травня. Спочатку на заході країни, як тут, у колишній столиці ФРН Бонні. Інші федеральні землі теж відкриють спортзали у найближчі дні та тижні. І багато сусідніх європейських країн, де запроваджено ще більш жорсткі правила карантину, нині дивляться на Німеччину й запитують себе: чи справді це може добре спрацювати?

42,60 євро на місяць за спортзал

Курс на послаблення карантинних заходів, який обрала Німеччина, - доволі сміливий. Кількість нових інфікованих, про яку повідомляється щодня, то падає, то знову зростає, і канцлерка Анґела Меркель вже попередила, що не варто ризикувати всім, що було досягнуто, й поводитися недбало. Німеччина послаблює карантин, люди виходять зі своїх домашніх притулків - і багато хто повертається до спортзалу.

Особливо підвищені заходи гігієни в тренажерних залах у часи пандемії

Майже 12 мільйонів німців відвідують приблизно 9700 спортзалів по всій країні більш-менш регулярно, згідно зі статистикою Асоціації роботодавців німецьких фітнесклубів та оздоровчих закладів (DSSV). Для порівняння: з 23 мільйонів католиків Німеччини в середньому 2,1 мільйона людей відвідують католицькі богослужіння у ФРН, за даними Єпископської конференції Німеччини. Для багатьох людей спортзали - це невід'ємна частина їхнього повсякденного життя. І вони платять за це: 42,60 євро - це середньомісячна вартість у 2019 році. Тож обсяги продажів у цій галузі складають 5,5 мільярда євро, плюс політична вага. DSSV лобіював фітнесіндустрію, яка сильно постраждала від обмежень соціальних контактів.

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І радість, і скепсис

"Це був важкий удар", - згадує Макс Вальтер - чоловік з коротким волоссям, міцною статурою та безліччю татуювань. Він керує тренажерним залом Fivestar у Бонні, яка входить до мережі з 13 спортклубів. "У неділю прийшло повідомлення, що ми з вівторка маємо закритися. Нам довелося звести до мінімуму наші витрати, це були важкі часи". Важко було не лише клієнтам, а й персоналу. 12 з 19 працівників фітнесстудії втратили роботу. Майже всі вони - студенти, які фінансують своє навчання, працюючи у "качалці". Після двомісячної перерви ця боннська фітнесстудія стала однією з перших у Німеччині, яка знову відкрилася. Це велике полегшення для Макса Вальтера, деякі клієнти якого відмовилися від членства у клубі поки він був закритий.

У часи пандемії вкрай важливо зберігати дистанцію

Відновлення роботи спортзалів тепер дозволено лише за жорстких умов. У фітнесстудіях мають дотримуватися дистанції, сім квадратних метрів на кожного клієнта - одне з головних правил. Довгих черг не було перед спортзалом у Бонні в перший день відкриття. Можливо, через те, що багато клієнтів все ще не поспішають до тренажерів. Згідно з недавнім опитуванням YouGov, 72 відсотки опитаних німців зазначили, що не повернуться до спортзалів одразу, коли вони відкриються. Опитування DW у Twitter має аналогічні результати.

От чому Макс Вальтер знає, що він має переконувати своїх клієнтів. "Ми просимо кожного члена клубу мити руки або дезінфікувати їх, коли вони заходять. А також дезінфікувати тренажери. Наші співробітники це теж роблять. У нас є вимога, що кожен тренажер має бути не менш, ніж за три метри від наступного", - пояснює він.

Це добре спрацювало в перший день, і клієнти серйозно ставляться до гігієнічних заходів. Приміром, Мелані Меґер. Дівчина приїхала на тренування з матір'ю у перший день відкриття, бо вона "дуже сумувала" за спортзалом. Вдома їй було складно налаштуватись на тренування, а атмосфера в тренажерному залі її дуже мотивує. За словами Мелані, вона трохи боїться заразитися. "Але я намагаюся дотримуватися всіх правил: я надягаю маску, де потрібно, дезінфікую руки та обладнання, яке використовую". Вона знає, що тренування з високою інтенсивністю тут заборонені, бо сильно пітнієш і занадто важко дихаєш.

Перевірка тренажерного залу в Німеччині на дотримання всіх необхідних умов

Тренування лише за суворими правилами

Власники спортзалів знають, що лише з такими обмеженнями вони можуть продовжувати свою діяльність під час пандемії коронавірусу. Якщо органи охорони здоров'я оголосять про новий спалах COVID-19 у фітнесстудіях, спортивні вправи з послаблення карантину можуть швидко закінчитися знову.

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Спортивний лікар Вільгельм Блох в інтерв'ю DW дає чітко зрозуміти, що він працює у спортзалах лише "за суворими правилами, дезінфекцією тренажерів та з обмеженою кількістю відвідувачів, тож дистанція легко підтримується та добре функціонує вентиляція, щоб повітря довго не затримувалось у приміщенні".

Футболіст-аматор Ларс Гольдорф сприймає це як належне. Він уже звик до обмежень та гігієнічних правил у повсякденному житті. "Число інфікованих у Німеччині свідчить про те, що зараз ми можемо зробити цей крок", - говорить він. "Я дотримуюсь відповідної відстані до інших колег у спортзалі. Ризик тут не більший, ніж у супермаркеті".