 Трамп і Путін на прес-конференції хвалили свої переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп і Путін на прес-конференції хвалили свої переговори

Президенти США та Росії на спільній прес-конференції згадали серед іншого про Україну та, зокрема, Крим. За словами Путіна, позиція Трампа щодо незаконного "приєднання" півострова відома. У Росії - "інша позиція".

Трамп і Путін на прес-конференції в Гельсінкі

Трамп і Путін на спільній прес-конференції 16 липня в Гельсінкі

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін позитивно оцінили результати своїх двосторонніх переговорів у понеділок, 16 липня, в Гельсінкі. Лідери двох держав заявили про це на спільній прес-конференції.

На початку прес-конференції Трамп назвав двосторонній діалог продуктивним і похвалив Росію за проведення "одного з найкращих чемпіонатів світу (з футболу - Ред)". На думку Трампа, відносини США з Росією "ніколи не були гіршими, ніж вони є зараз", але переговори в Гельсінкі це змінили. "Відмова від взаємодії нічого не дасть", - констатував він. Президент США заявив, що ці перемовини - початок довгого процесу сильного діалогу з Росією.

Путін констатував, що відносини Росії та США "переживають складний період", але, на його думку, "ці труднощі, напружена атмосфера, що склалася, не мають об'єктивних причин". Російський президент вказав на те, що "холодна війна" давно закінчилася і "епоха гострого ідеологічного протистояння двох держав відійшла далеко в минуле". Путін назвав перемовини з Трампом "цілком успішними й корисними".

DW.COM

У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи. (16.07.2018)

Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. (16.07.2018)

За кілька хвилин до початку прес-конференції президентів охоронці вивели з залу чоловіка, який тримав у руках аркуш паперу з вимогою ядерного роззброєння, передає агентство Reuters.

Українське питання та "Північний потік-2"

Лідери двох держав серед іншого обговорили ситуацію в Україні, яку Путін назвав "внутрішньоукраїнською кризою". За словами російського президента, сторони "звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. Сполучені Штати могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо Криму, Путін не уточнював, чи обговорювалася ця тема на переговорах, зазначивши лише: "Позиція президента Трампа щодо Криму відома, він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації". Російський президент також стверджує, що "референдум", проведений у Криму в березні 2014 року, нібито був законним. Він додав, що кримське питання для Росії закрите.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", Путін заявив, що транзит російського газу територією України триватиме. За його словами, Росія готова зберегти транзит через Україну. "Ми готові продовжити контракт на транзит, термін якого спливає у 2019 році, якщо суперечка між суб'єктами господарювання у Стокгольмському арбітражному суді буде врегульована", - запевнив Путін. Трамп своєю чергою зазначив, що Німеччина має право вирішувати, чи брати участь у "Північному потоці-2", однак пообіцяв конкуренцію з боку американських енергоресурсів.

Втручання Росії в вибори у США

За словами Трампа, він безпосередньо торкнувся цієї теми на перемовинах. "Путін має чітку позицію і цікаву ідею щодо цього", - цитує Трампа Reuters.

Путін категорично відкинув втручання в вибори у США. За його словами, Росія "ніколи не втручалася і не має наміру втручатися в американські внутрішні справи". Він додав, що Росія готова в рамках спільної зі США групи з кібербезпеки розглядати докази про втручання в американські вибори. Примітним є те, що Трамп відмовився стати на захист позиції американських спецслужб, які стверджували про наявність втручання РФ у вибори.

Інші теми

Серед інших тем переговорів, як зазначили Путін та Трамп на прес-конференції, велика увага була приділена врегулюванню в Сирії, зокрема співпраці військових двох держав та подоланню гумантіарної кризи у близькосхідній країні.  Також обговорювалася ситуація навколо виходу США з ядерної угоди з Іраном та розвитку економічних відносин між США та Росією.

  • Історичний ранок

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Історичний ранок

    8 листопада 2016 року Європа засинала з відчуттям, що все буде "як раніше". Однак коли прокинулася, з'ясувалося, що переможцем президентських виборів у США став Дональд Трамп. Європейські політики не приховували своєї розгубленості від цієї перемоги.

  • Канада нас врятує

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Канада нас врятує"

    Розчарування після перемоги Дональда Трампа охопило і США. Деякі американці, які голосували проти цього кандидата від Республіканської партії, почали замислюватися про переїзд, приміром, до Канади. За даними ЗМІ, коли стало зрозуміло, що Трамп переміг, сайт міграційної служби Канади "завис" від надмірної кількості відвідувачів.

  • Дарт Вейдер або джедай?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Дарт Вейдер або джедай?

    20 січня 2017 року Дональд Трамп офіційно став 45-м президентом США. До його інавгурації ніхто не знав, чого очікувати від нового глави Білого дому.

  • Свобода у стилі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Свобода у стилі Трампа

    Сотні тисяч жінок вийшли на демонстрації на наступний день після інавгурації президента США, протестуючи проти його дискримінаційних висловлювань. Карикатурист Сергій Йолкін знає, як повинна виглядати статуя Свободи в уявленні Трампа.

  • Стіни Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Стіни Трампа

    "Я побудую велику стіну - і ніхто не будує стіни краще за мене, повірте", - заявив Дональд Трамп ще в червні 2015 року, коли вперше згадав про намір звести мур на кордоні з Мексикою. 25 січня 2017 року такий президентський указ було підписано. Слідом за ним новий глава Білого дому заборонив в'їзд до США громадянам з низки мусульманських країн.

  • Кнут замість пряника

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кнут замість пряника

    Несподіваний поворот для Володимира Путіна - за місяць після інавгурації Дональда Трампа у Білому Домі заявили, що Росія має повернути Крим Україні. Сподівання російського президента рухнули.

  • Між двох вогнів

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Між двох вогнів

    До обрання Трампа Вашингтон мав славу надійного союзника ЄС. Але тепер Сполучені Штати, схоже, стали для Брюсселя не менш проблемним партнером, ніж Росія за Володимира Путіна. Глава фракції лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт на початку каденції нового американського лідера взагалі назвав його однією з трьох - разом із радикальним ісламом та очільником РФ - загроз, що підривають ЄС.

  • Нове алібі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по авіабазі Асада у Сирії у квітні 2017 року стало складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях відносно Росії. Глава Білого дому заявив, що особисто схвалив цей наказ. Ракетна атака США стала відповіддю на ймовірну хімічну атаку з десятками цивільних жертв.

  • Трамп робить погоду

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Трамп робить погоду

    У червні 2017 Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди, оскільки вона, на думку президента, не вигідна Вашингтону. Але вже на початку цього року американський лідер припустив, що США можуть повернутися назад, якщо вдасться досягнути кращої угоди. "Ми хочемо мати чисту воду, чисте повітря, але ми також хочемо мати конкурентоспроможний бізнес", - сказав він.

  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чия кнопка більша?

    Протистояння між США та КНДР за президентства Дональда Трампа загострилося. На початку 2018 року глави держав посперечалися, хто володіє більшим ядерним потенціалом. Спочатку "ядерною кнопкою" похвалився Кім Чен Ин, а потім естафету перейняв Трамп: "Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює".

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

Дональд Трамп - вже рік обіймає посаду президента США. Чим запам’ятався новий господар Білого дому за цей час - у карикатурах Сергія Йолкіна. (19.01.2018)  

Також за темою

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018) 16.07.2018

Президенти США та Росії провели особисту зустріч і розширені переговори у Гельсінкі. Путін постійно поправляв свій піджак: нервував чи незручний костюм пошили? А також що про Україну сказали Дональд Трамп і Володимир Путін?

USA Petro Poroschenko & Donald Trump in Washington

Порошенко: Обговорили з Трампом зустріч у Гельсінкі та "Північний потік-2" 12.07.2018

За словами Петра Порошенка, він "повністю задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Брюсселі.

Helsinki Trump-Putin Gipfel

У Гельсінкі почалася зустріч Трампа та Путіна 16.07.2018

Американський президент Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Гельсінкі, щоб обговорити відносини між двома державами. Трамп повідомив, що вони зачеплять питання торгівлі та ядерного потенціалу.

Докладно

Туалетний папір

Туалетний папір з трави: винахід німецьких школярів (відео)

Німецькі школяри вже зробили прототип туалетного паперу з трави. Скільки він коштуватиме і як його зробити?  

Туск, Кецян і Юнкер на саміті у Пекіні

Саміт ЄС-Китай у Пекіні

Євросоюз та Китай шукають спільну відповідь американському протекціонізму. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  