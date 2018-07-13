Трамп і Путін на прес-конференції хвалили свої переговори

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін позитивно оцінили результати своїх двосторонніх переговорів у понеділок, 16 липня, в Гельсінкі. Лідери двох держав заявили про це на спільній прес-конференції.

На початку прес-конференції Трамп назвав двосторонній діалог продуктивним і похвалив Росію за проведення "одного з найкращих чемпіонатів світу (з футболу - Ред)". На думку Трампа, відносини США з Росією "ніколи не були гіршими, ніж вони є зараз", але переговори в Гельсінкі це змінили. "Відмова від взаємодії нічого не дасть", - констатував він. Президент США заявив, що ці перемовини - початок довгого процесу сильного діалогу з Росією.

Путін констатував, що відносини Росії та США "переживають складний період", але, на його думку, "ці труднощі, напружена атмосфера, що склалася, не мають об'єктивних причин". Російський президент вказав на те, що "холодна війна" давно закінчилася і "епоха гострого ідеологічного протистояння двох держав відійшла далеко в минуле". Путін назвав перемовини з Трампом "цілком успішними й корисними".

За кілька хвилин до початку прес-конференції президентів охоронці вивели з залу чоловіка, який тримав у руках аркуш паперу з вимогою ядерного роззброєння, передає агентство Reuters.

Українське питання та "Північний потік-2"

Лідери двох держав серед іншого обговорили ситуацію в Україні, яку Путін назвав "внутрішньоукраїнською кризою". За словами російського президента, сторони "звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. Сполучені Штати могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо Криму, Путін не уточнював, чи обговорювалася ця тема на переговорах, зазначивши лише: "Позиція президента Трампа щодо Криму відома, він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації". Російський президент також стверджує, що "референдум", проведений у Криму в березні 2014 року, нібито був законним. Він додав, що кримське питання для Росії закрите.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", Путін заявив, що транзит російського газу територією України триватиме. За його словами, Росія готова зберегти транзит через Україну. "Ми готові продовжити контракт на транзит, термін якого спливає у 2019 році, якщо суперечка між суб'єктами господарювання у Стокгольмському арбітражному суді буде врегульована", - запевнив Путін. Трамп своєю чергою зазначив, що Німеччина має право вирішувати, чи брати участь у "Північному потоці-2", однак пообіцяв конкуренцію з боку американських енергоресурсів.

Втручання Росії в вибори у США

За словами Трампа, він безпосередньо торкнувся цієї теми на перемовинах. "Путін має чітку позицію і цікаву ідею щодо цього", - цитує Трампа Reuters.

Путін категорично відкинув втручання в вибори у США. За його словами, Росія "ніколи не втручалася і не має наміру втручатися в американські внутрішні справи". Він додав, що Росія готова в рамках спільної зі США групи з кібербезпеки розглядати докази про втручання в американські вибори. Примітним є те, що Трамп відмовився стати на захист позиції американських спецслужб, які стверджували про наявність втручання РФ у вибори.

Інші теми

Серед інших тем переговорів, як зазначили Путін та Трамп на прес-конференції, велика увага була приділена врегулюванню в Сирії, зокрема співпраці військових двох держав та подоланню гумантіарної кризи у близькосхідній країні. Також обговорювалася ситуація навколо виходу США з ядерної угоди з Іраном та розвитку економічних відносин між США та Росією.