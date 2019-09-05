 Трамп скасував переговори з талібами після загибелі солдата США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Трамп скасував переговори з талібами після загибелі солдата США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад.

Дональд Трамп скасував переговори з талібами після вбивства ними солдата США

Дональд Трамп скасував переговори з талібами після вбивства ними солдата США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що скасував переговори між США, ісламістським рухом "Талібан" та керівництвом Афганістану. Ці переговори стосувалися плану мирного врегулювання в Афганістані та виводу американських військ з цієї країни.

"Невідомі для широкого загалу лідери талібів і президент Афганістану збиралися таємно зустрітися зі мною у неділю у Кемп-Девіді (зимова резиденція президента США - Ред.)", - написав Трамп у Twitter ввечері в суботу, 7 вересня.

За його словами, глава Афганістану та лідери "Талібану" вже прибули в Сполучені Штати. "На жаль, щоб створити додаткові важелі впливу, вони (таліби - Ред.) визнали, що вчинили напад в у Кабулі, в якому загинув один з наших чудових солдатів та ще 11 людей. Я негайно скасував зустріч і відкликав мирні переговори", - повідомив глава Білого дому.

Трамп наголосив, що влаштувавши вибух, таліби погіршили свою переговорну позицію. "Якщо вони не зможуть погодитися на припинення вогню під час цих дуже важливих мирних переговорів і навіть вбивають 12 невинних людей, то вони, ймовірно, все одно не матимуть сили домовлятися про змістовну угоду. Скільки ще десятиліть вони готові воювати?", - риторично запитав президент США.

Нагадаємо, 5 вересня внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в столиці Афганістану загинули щонайменше 12 людей, ще 42 отримали поранення. Серед загиблих були румунський та американський солдати НАТО. Відповідальність за цей напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

У той самий день речник талібів заявив, що угрупування та американський уряд все ще перебували на порозі досягнення мирної угоди. Він зазначив, що "Талібан" буде її дотримуватися лише після підписання.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. 

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