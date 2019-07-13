 Трамп розраховує на допомогу Пакистану у переговорах з талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Трамп розраховує на допомогу Пакистану у переговорах з талібами

США можуть закінчити війну в Афганістані за тиждень, але не хочуть вбивати "мільйони людей", заявив президент Дональд Трамп. Він розраховує на те, що Пакистан допоможе американським військовим вийти з Афганістану.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан та президент США Дональд Трамп

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан та президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би виграти війну в Афганістані за тиждень, але він не хоче вбити мільйони людей і стерти Афганістан "з лиця землі". Про це він заявив у понеділок, 22 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, передає агенція AP. Тому Трамп заявив, що сподівається на допомогу Пакистану у переговорах з талібами, щоб американські військові могли залишити Афганістан.

Своєю чергою Хан зазначив, що мирна угода з талібами ближче, ніж коли-небудь у минулому. "Ми сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо вмовити Талібан щодо переговорів з урядом Афганістану та прийти до політичного рішення", - заявив пакистанський прем'єр, інформує агенція Reuters.

Трамп хоче скоротити військовий контингент в Афганістані та вважає співробітництво з Пакистаном вирішальним для угоди щодо припинення війни. Вашингтон прагне, щоб Ісламабад тиснув на талібів щодо припинення вогню та переговорів з урядом Афганістану.

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Близько 3,8 тисячі цивільних загинули та ще понад сім тисяч мирних жителів упродовж 2018 року зазнали поранень внаслідок терактів та збройного протистояння в Афганістані, повідомили в ООН. (24.02.2019)

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені. На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року.

До теперішнього часу таліби відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади. Сполучені Штати вже провели кілька раундів переговорів з талібами.

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