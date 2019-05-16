 Трамп розмірковує над санкціями за ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

Трамп розмірковує над санкціями за "Північний потік-2"

Президент США заявив, що обмірковує можливість запровадження санкцій за проект "Північний потік-2". Проти кого вони можуть бути спрямовані Трамп не сказав.

Спорудження газогону Північний потік-2

Спорудження газогону "Північний потік-2"

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості запровадження санкцій за участь в проекті "Північний потік-2". Це "щось, що ми розглядаємо і про що я думаю", заявив Трамп, відповідаючи на питання одного з журналістів у Білому домі в середу, 12 червня, після закінчення зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президент США, однак, не вказав, проти кого саме можуть бути застосовані ці штрафні заходи, інформує агенція dpa.

Трамп критикує участь ФРН у спорудженні газогону

Особливо різко Дональд Трамп розкритикував роль Німеччини в реалізації проекту "Північний потік-2". "Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди доларів від Німеччини", - зазначив він. Участь Берліна в проекті Трамп назвав "величезною помилкою", пояснивши, що через "Північний потік-2" Німеччина потрапить у залежність від Москви і в гіршому випадку може стати "заручницею Росії". Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо участі у проекті залишається за самою ФРН.

Нагадаємо, що у травні сенатори США Тед Круз, Джейн Шахін, Джона Баррас і Том Коттон зареєстрували законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення спорудження газогону, зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

Підтримку в прокладанні труб "Північного потоку-2" компанії власнику "Газпром" надає німецький концерн Wintershall, який є донькою BASF, і дочірнє підприємство компанії Eon - Uniper. Крім того, в проекті беруть участь британсько-нідерландська компанія Shell, французька фірма Engie і австрійське підприємство OMV.

 

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