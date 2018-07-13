 Трамп про переговори з Путіним: Дуже хороший старт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Трамп про переговори з Путіним: Дуже хороший старт

Зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна віч-на-віч у Гельсінкі тривала понад дві години.

Після зустрічі віч-на-віч Трамп та Путін з членами делегацій розпочали робочий обід

Після зустрічі віч-на-віч Трамп та Путін з членами делегацій розпочали робочий обід

У фінській столиці Гельсінкі в понеділок, 16 липня, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Переговори віч-на-віч тривали довше, ніж планувалося: понад дві години замість 90 хвилин. Окрім лідерів двох держав, на перемовинах були присутні перекладачі.

"Це дуже, дуже хороший старт для всіх", - цитує Трампа інформагенція AFP. Американський президент сказав про це журналістам перед початком розширеного засідання сторін. До лідерів держав на робочий обід приєдналися члени американської та російської делегацій. Після ланчу Трамп і Путін дадуть спільну прес-конференцію.

Лідери двох держав проводять переговори у президентському палаці. Перед зустріччю Путін заявляв, що упродовж останніх місяців кілька разів говорив телефоном із американським колегою, тож нині час обговорити двосторонні відносини й "больові точки". 

Трамп раніше повідомляв, що сторони обговорять торгівлю, військові питання та питання, пов'язані з ядерним потенціалом. Про відносини США з Росією він написав у Twitter: "ніколи не були гіршими".

Напередодні президентського саміту в Гельсінки тисячі людей протестували проти Трампа й Путіна. Демонстранти закидають їм порушення прав людини та утиски свободи слова. 

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