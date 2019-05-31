 Трамп передумав запроваджувати мита щодо Мексики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Трамп передумав запроваджувати мита щодо Мексики

США і Мексика досягли угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. У зв'язку з цим Дональд Трамп переніс запровадження мит на невизначений термін.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Дональд Трамп не вводитиме торгові мита щодо Мексики, оскільки досяг з цією країною угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. Про це президент США написав у своєму мікроблозі Twitter у суботу, 8 червня.

Запровадження мит було заплановане вже на понеділок, тепер же вони відкладаються на невизначений строк. "У Мексиці погодилися вжити рішучих заходів, щоб приборкати хвилю іммігрантів, які направляються до наших південних кордонів", - заявив Трамп.

Подробиці угоди будуть незабаром оприлюднені Держдепартаментом США. Ще наприкінці травня Дональд Трамп обіцяв, що мита на всі без винятку мексиканські товари складуть спочатку п'ять відсотків, а до жовтня - 25, якщо влада країни не вживе заходів по боротьбі з нелегалами.

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