Трамп передумав запроваджувати мита щодо Мексики

США і Мексика досягли угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. У зв'язку з цим Дональд Трамп переніс запровадження мит на невизначений термін.
Дональд Трамп не вводитиме торгові мита щодо Мексики, оскільки досяг з цією країною угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. Про це президент США написав у своєму мікроблозі Twitter у суботу, 8 червня.
Запровадження мит було заплановане вже на понеділок, тепер же вони відкладаються на невизначений строк. "У Мексиці погодилися вжити рішучих заходів, щоб приборкати хвилю іммігрантів, які направляються до наших південних кордонів", - заявив Трамп.
Подробиці угоди будуть незабаром оприлюднені Держдепартаментом США. Ще наприкінці травня Дональд Трамп обіцяв, що мита на всі без винятку мексиканські товари складуть спочатку п'ять відсотків, а до жовтня - 25, якщо влада країни не вживе заходів по боротьбі з нелегалами.
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