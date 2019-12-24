Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп у четвер, 26 грудня, застеріг Росію, Сирію та Іран від вбивств цивільних у сирійській провінції Ідліб. Про це він написав у соціальній мережі Twitter. Водночас Трамп похвалив Туреччину за зусилля, спрямовані на те, аби зупинити атаки на мирних жителів.

"Росія, Сирія та Іран вбивають або ж збираються вбити тисячі невинних цивільних у провінції Ідліб. Не робіть цього! Туреччина наполегливо працює над тим, щоб зупинити цю бійню", - наголосив американський президент.

Раніше цього тижня речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара вимагає нової домовленості про перемир'я в Ідлібі. У Москві перебувала турецька делегація для обговорення ситуації в провінції. Авіаудари в Ідлібі мають припинитися негайно, наголосив Калін.

Турецька армія має дванадцять спостережних пунктів в Ідлібі. Вони були створені на основі домовленості про припинення вогню, досягнутої президентами Росії, Туреччини та Ірану у вересні 2018 року. Пости повинні були запобігти наступу сирійських урядових сил у регіоні. На початку цього тижня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що армія Асада оточила турецький пост поблизу населеного пункту Аль-Сурман.

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку загострення ситуації у грудні загинули близько сотні цивільних, а залишити свої домівки були змушені вже 110 тисяч людей. Від початку наступальної операції у квітні свої домівки залишили, за оцінками, близько 400 тисяч осіб. З минулого тижня урядові сили після боїв з джихадистами взяли під свій контроль десятки міст і сіл на півдні Ідлібу. Внаслідок сутичок загинуло близько 260 бійців з обох сторін.