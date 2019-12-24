 Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Ідлібі

Дональд Трамп розкритикував Росію, Сирію та Іран через вбивства мирних жителів у сирійській провінції Ідліб і похвалив Туреччину за зусилля, аби зупинити цю "бійню".

Трамп закликає припинити бомбардування в Сирії

Трамп закликає припинити бомбардування в Сирії

Президент США Дональд Трамп у четвер, 26 грудня, застеріг Росію, Сирію та Іран від вбивств цивільних у сирійській провінції Ідліб. Про це він написав у соціальній мережі Twitter. Водночас Трамп похвалив Туреччину за зусилля, спрямовані на те, аби зупинити атаки на мирних жителів.

"Росія, Сирія та Іран вбивають або ж збираються вбити тисячі невинних цивільних у провінції Ідліб. Не робіть цього! Туреччина наполегливо працює над тим, щоб зупинити цю бійню", - наголосив американський президент. 

Раніше цього тижня речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара вимагає нової домовленості про перемир'я в Ідлібі. У Москві перебувала турецька делегація для обговорення ситуації в провінції. Авіаудари в Ідлібі мають припинитися негайно, наголосив Калін.

Турецька армія має дванадцять спостережних пунктів в Ідлібі. Вони були створені на основі домовленості про припинення вогню, досягнутої президентами Росії, Туреччини та Ірану у вересні 2018 року. Пости повинні були запобігти наступу сирійських урядових сил у регіоні. На початку цього тижня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що армія Асада оточила турецький пост поблизу населеного пункту Аль-Сурман.

DW.COM

Під удар російської авіації потрапила школа в провінції Ідліб у Сирії. Внаслідок бомбардування загинули щонайменше десятеро цивільних, серед яких шестеро дітей, кажуть спостерігачі. (24.12.2019)

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців. (01.12.2019)

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку загострення ситуації у грудні загинули близько сотні цивільних, а залишити свої домівки були змушені вже 110 тисяч людей. Від початку наступальної операції у квітні свої домівки залишили, за оцінками, близько 400 тисяч осіб. З минулого тижня урядові сили після боїв з джихадистами взяли під свій контроль десятки міст і сіл на півдні Ідлібу. Внаслідок сутичок загинуло близько 260 бійців з обох сторін.

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