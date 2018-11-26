 Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку наступного року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку наступного року

Американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з північнокорейським лідером у січні-лютому наступного року. Місце проведення саміту ще не визначено.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин під час зустрічі у Сінгапурі у червні 2018 року

Дональд Трамп та Кім Чен Ин під час зустрічі у Сінгапурі у червні 2018 року

Президент США Дональд Трамп планує вдруге зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку наступного року. "Я думаю, що ми зробимо це у січні-лютому", - сказав він журналістам у суботу, 1 грудня, на борту літака, повертаючись до Вашингтона з саміту G20 в Аргентині, передає агенція dpa.

За словами Трампа, обговорюють три варіанти щодо місця проведення нового саміту, остаточне рішення ще не ухвалене. Він також зауважив, що сподівається колись прийняти лідера КНДР у США.

Раніше на полях саміту Трамп обговорив денуклеаризацію Корейського півострова з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідери двох держав погодилися з необхідністю "неухильного виконання чинних санкцій для забезпечення того, щоб КНДР розуміла, що денуклеаризація є єдиним шляхом", - повідомила прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс, цитує агентство AFP.

На початку листопада державний секретар США Майк Помпео мав зустрітися з високопоставленим представником Пхеньяна, але зустріч була раптово відкладена. Північна Корея наполягає на тому, щоб Вашингтон послабив свої санкції.

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Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак у серпні незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Видання The Washington Post повідомило, що, за даними американських розвідувальних служб, КНДР будувала нові ракети. Згідно з даними, отриманими з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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