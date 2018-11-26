Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку наступного року

Американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з північнокорейським лідером у січні-лютому наступного року. Місце проведення саміту ще не визначено.
Президент США Дональд Трамп планує вдруге зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку наступного року. "Я думаю, що ми зробимо це у січні-лютому", - сказав він журналістам у суботу, 1 грудня, на борту літака, повертаючись до Вашингтона з саміту G20 в Аргентині, передає агенція dpa.
За словами Трампа, обговорюють три варіанти щодо місця проведення нового саміту, остаточне рішення ще не ухвалене. Він також зауважив, що сподівається колись прийняти лідера КНДР у США.
Раніше на полях саміту Трамп обговорив денуклеаризацію Корейського півострова з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідери двох держав погодилися з необхідністю "неухильного виконання чинних санкцій для забезпечення того, щоб КНДР розуміла, що денуклеаризація є єдиним шляхом", - повідомила прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс, цитує агентство AFP.
На початку листопада державний секретар США Майк Помпео мав зустрітися з високопоставленим представником Пхеньяна, але зустріч була раптово відкладена. Північна Корея наполягає на тому, щоб Вашингтон послабив свої санкції.
Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.
Однак у серпні незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Видання The Washington Post повідомило, що, за даними американських розвідувальних служб, КНДР будувала нові ракети. Згідно з даними, отриманими з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.