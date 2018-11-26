Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку наступного року

Президент США Дональд Трамп планує вдруге зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку наступного року. "Я думаю, що ми зробимо це у січні-лютому", - сказав він журналістам у суботу, 1 грудня, на борту літака, повертаючись до Вашингтона з саміту G20 в Аргентині, передає агенція dpa.

За словами Трампа, обговорюють три варіанти щодо місця проведення нового саміту, остаточне рішення ще не ухвалене. Він також зауважив, що сподівається колись прийняти лідера КНДР у США.

Раніше на полях саміту Трамп обговорив денуклеаризацію Корейського півострова з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідери двох держав погодилися з необхідністю "неухильного виконання чинних санкцій для забезпечення того, щоб КНДР розуміла, що денуклеаризація є єдиним шляхом", - повідомила прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс, цитує агентство AFP.

На початку листопада державний секретар США Майк Помпео мав зустрітися з високопоставленим представником Пхеньяна, але зустріч була раптово відкладена. Північна Корея наполягає на тому, щоб Вашингтон послабив свої санкції.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак у серпні незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Видання The Washington Post повідомило, що, за даними американських розвідувальних служб, КНДР будувала нові ракети. Згідно з даними, отриманими з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

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