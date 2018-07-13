 Трамп: ″агресивна″ Чорногорія може спричинити Третю світову війну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Трамп: "агресивна" Чорногорія може спричинити Третю світову війну

Дональд Трамп відзначився новою скандальною заявою - цього разу щодо Чорногорії. Президент США не певен, що найновішого члена НАТО слід захищати від зовнішніх загроз.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відзначився новою скандальною заявою, висловивши сумнів у необхідності захищати Чорногорію, що є членом НАТО, а також заявивши, що ця країна може призвести до початку Третьої світової війни.

Ці заяви пролунали під час інтерв'ю Трампа телеведучому Такеру Карлсону на телеканалі Fox News, яке вийшло в ефір ввечері у вівторок, 17 липня. Ведучий спитав Трампа "Чого мій син повинен їхати до Чорногорії і захищати її від атак?", на що Трамп відповів, що має таке ж саме запитання.

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"Чорногорія - малесенька країна з дуже сильними людьми. Вони дуже агресивні люди, вони можуть стати агресивними і - вітаю - ми матимемо Третю світову війну", - зазначив Трамп.

Інтерв'ю відбулося після того, як Трамп повернувся з Європи, де зустрічався як з союзниками по НАТО, так і з президентом Росії Володимиром Путіним. Представники як республіканської більшості у Конгресі США, так і демократи різко розкритикували манеру спілкування Трампа з Путіним, а також жорсткі випади проти союзників по НАТО.

Нагадаємо, Чорногорія вступила до НАТО 5 червня 2017 року, ставши наймолодшою учасницею Альянсу. Її оборонні витрати в 2017 році, згідно з відкритими джерелами, склали 66 мільйонів євро, тобто 1,66 відсотка ВВП країни. Цільовий показник видатків на оборону для членів НАТО до 2024 року було визначено на рівні двох відсотків.

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