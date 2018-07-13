Трамп: "агресивна" Чорногорія може спричинити Третю світову війну

Президент США Дональд Трамп відзначився новою скандальною заявою, висловивши сумнів у необхідності захищати Чорногорію, що є членом НАТО, а також заявивши, що ця країна може призвести до початку Третьої світової війни.

Ці заяви пролунали під час інтерв'ю Трампа телеведучому Такеру Карлсону на телеканалі Fox News, яке вийшло в ефір ввечері у вівторок, 17 липня. Ведучий спитав Трампа "Чого мій син повинен їхати до Чорногорії і захищати її від атак?", на що Трамп відповів, що має таке ж саме запитання.

"Чорногорія - малесенька країна з дуже сильними людьми. Вони дуже агресивні люди, вони можуть стати агресивними і - вітаю - ми матимемо Третю світову війну", - зазначив Трамп.

Інтерв'ю відбулося після того, як Трамп повернувся з Європи, де зустрічався як з союзниками по НАТО, так і з президентом Росії Володимиром Путіним. Представники як республіканської більшості у Конгресі США, так і демократи різко розкритикували манеру спілкування Трампа з Путіним, а також жорсткі випади проти союзників по НАТО.

Нагадаємо, Чорногорія вступила до НАТО 5 червня 2017 року, ставши наймолодшою учасницею Альянсу. Її оборонні витрати в 2017 році, згідно з відкритими джерелами, склали 66 мільйонів євро, тобто 1,66 відсотка ВВП країни. Цільовий показник видатків на оборону для членів НАТО до 2024 року було визначено на рівні двох відсотків.

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