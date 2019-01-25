 Торік 14 тисяч нелегальних мігрантів прибули до ФРН автобусами і потягами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

Торік 14 тисяч нелегальних мігрантів прибули до ФРН автобусами і потягами

Протягом 2018 року до Німеччини на автобусах і потягах потрапили понад 14 тисяч нелегальних мігрантів, свідчать дані федеральної поліції. Найбільше таких мігрантів намагались в'їхати до країни з Австрії.

Близько восьми тисяч нелегалів торік потапили до ФРН автобусами

Близько восьми тисяч нелегалів торік потапили до ФРН автобусами

Німецька федеральна поліція затримала понад 14 тисяч мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до країни на автобусах та потягах протягом 2018 року. Про це в понеділок, 28 січня, повідомляє місцева газета Rheinische Post.

Внутрішній документ федеральної поліції, який опинився у розпорядженні видання, свідчить, що майже вісім тисяч мігрантів потрапили до Німеччини на автобусах, а дещо більше шести тисяч - на потягах. Більшість з цих мігрантів походять з Афганістану, Нігерії, Іраку, Сирії та Туреччини.

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Науковці Інституту німецької економіки вирішили з'ясувати, чи багато серед іноземців, які приїхали до Німеччини, винахідників і новаторів, і придумали оригінальну методику для їх підрахунку. (14.01.2019)

Ще ніколи з Німеччини не депортували такої кількості біженців у інші країни-члени ЄС, як упродовж минулого року. Найбільше шукачів притулку вислали до Італії. (21.01.2019)

Також зазначається, що найбільше нелегальних мігрантів на автобусах і поїздах перетнули німецький кордон, подорожуючи з Австрії - шість тисяч осіб. Наступні країни за кількістю прибулих нелегальних мігрантів - Франція та Швейцарія.

Федеральна поліція відмовила у в'їзді лише тим нелегальним мігрантам, які намагалися потрапити до ФРН з Австрії.

Прикордонні перевірки паспортів

Між тим проведення перевірок паспортів в автобусах стане ще складнішими після того, як Європейський суд постановив, що членство Німеччини в Шенгенській зоні забороняє автобусним компаніям перевіряти посвідчення особи пасажирів. 

Нагадаємо, за січень-листопад 2018 року з Німеччини в інші країни ЄС вислали рекордну кількість біженців - 8658 осіб. У той же час німецькі органи влади повідомляють про подальше зниження кількості заяв на отримання притулку в країні.

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