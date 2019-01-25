Торік 14 тисяч нелегальних мігрантів прибули до ФРН автобусами і потягами

Німецька федеральна поліція затримала понад 14 тисяч мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до країни на автобусах та потягах протягом 2018 року. Про це в понеділок, 28 січня, повідомляє місцева газета Rheinische Post.

Внутрішній документ федеральної поліції, який опинився у розпорядженні видання, свідчить, що майже вісім тисяч мігрантів потрапили до Німеччини на автобусах, а дещо більше шести тисяч - на потягах. Більшість з цих мігрантів походять з Афганістану, Нігерії, Іраку, Сирії та Туреччини.

Також зазначається, що найбільше нелегальних мігрантів на автобусах і поїздах перетнули німецький кордон, подорожуючи з Австрії - шість тисяч осіб. Наступні країни за кількістю прибулих нелегальних мігрантів - Франція та Швейцарія.

Федеральна поліція відмовила у в'їзді лише тим нелегальним мігрантам, які намагалися потрапити до ФРН з Австрії.

Прикордонні перевірки паспортів

Між тим проведення перевірок паспортів в автобусах стане ще складнішими після того, як Європейський суд постановив, що членство Німеччини в Шенгенській зоні забороняє автобусним компаніям перевіряти посвідчення особи пасажирів.

Нагадаємо, за січень-листопад 2018 року з Німеччини в інші країни ЄС вислали рекордну кількість біженців - 8658 осіб. У той же час німецькі органи влади повідомляють про подальше зниження кількості заяв на отримання притулку в країні.