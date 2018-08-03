 Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.08.2018

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Культура й стиль життя

Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея)

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.

  • Мадонна, фото 1985 року

    Десять облич Мадонни

    Ще той фруктик

    За час своєї майже 40-річної кар'єри Мадонна Луїза Чікконе встигла показати світові різні обличчя. Суперзіркою вона стала 1984 року зі своїм хітом Like a Virgin, відразу вразивши публіку. Під час церемонії нагородження MTV Music Awards вона ефектно з'явилася у весільній сукні, вистрибнувши з торта, відверто танцювала, а на завершення номера качалася по сцені у фаті в доволі однозначній позі.

  • Мадонна у сукні від Готьє

    Десять облич Мадонни

    Муза Готьє

    Мадонна ніколи не переймалася умовностями, зокрема і в питаннях моди. Доволі швидко отримавши репутацію співочої секс-провокації, Мадонна легко знайшла спільну мову з іншим "жахливим дитям" - Жан-Полем Готьє. Французький модельєр створив для Мадонни легендарний гострий бюстгальтер та багато інших сценічних образів.

  • Мадонна у фільмі Дік Трейсі

    Десять облич Мадонни

    Актриса

    Її акторська кар'єра складалася менш успішно: Мадонні не раз присуджували "Золоту малину" - нагороду за бездарну акторську гру. У 1990 році разом з Ворреном Бітті вона знялася у його фільмі "Дік Трейсі" - екранізації коміксів про чиказьких гангстерів 1930-их років. Роль Магоні їй вдалася доволі непогано. Зрештою фільм навіть надихнув Мадонну на створення альбому Breathless та мега-хіта Vogue.

  • Співачка в документальному фільмі У ліжку з Мадонною

    Десять облич Мадонни

    Секс-бомба

    Мадонна швидко стала суперзіркою, проте і далі з залізною дисципліною продовжувала відточувати свою кар'єру. Світова слава не заважала їй демонструвати свою схильність до еротичної самоінсценізації та ексгібіціонізму. Документальна стрічка "У ліжку з Мадонною" 1991 року показує епатажні музичні шоу співачки та інтимні подробиці її життя.

  • Мадонна виконує Frozen

    Десять облич Мадонни

    Фанатка ізотерики

    Мадонна знову й знову винаходить себе наново. 1998 року з'являється Frozen, перший сингл з альбому Ray of Light. Проте цього разу Мадонна не одягається і не танцює так відверто, як раніше. Натомість вона прикрашає своє тіло татуюваннями з хни та прикривається довгим саваном. Еротика на певний час відходить у минуле, адже Мадонна саме стала матір'ю.

  • Поцілунок Мадонни та Брітні Спірс під час церемонії нагородження MTV Video Music Awards

    Десять облич Мадонни

    Любителька поцілунків

    Однак цілком від еротичних вибриків Мадонна так і не відмовилася. Під час церемонії нагородження MTV у 2003 році вона цілується зі своєю колегою Крістіною Агілерою, а потім і з "поп-зіркою" Брітні Спірс (на фото). Схоже, це мало не перетворилося на звичку, бо 2015 року в мережі з'явилося відео, на якому Мадонна цілує репера Дрейка. Той, щоправда, був явно не в захваті від витівки "поп-ікони".

  • Гай Річі (л) з Мадонною

    Десять облич Мадонни

    Дружина

    Чоловік № 1: актор Шон Пенн, "найкласніший чоловік у Всесвіті", якому вона присвятила альбом True Blue. Шлюб, укладений у 1985-му, триває чотири роки. Потім від стосунків з її тренером Карлосом Леоном народжується донька Лурдес. У 2000-му вона одружується з режисером Гаєм Річі (на фото) і народжує сина Рокко. пара розлучається через вісім років, Мадонна виплачує ексові 50 мільйонів євро.

  • Мадонна у Нью-Йорку

    Десять облич Мадонни

    Мати

    У 2006-му Мадонна відвідує африканську країну Малаві і у дитячому будинку бачить 13-місячного Девіда. Вона усиновлює його. Шлях до статусу прийомної матері непростий - їй закидають "викуп" свого права всиновити дитину. Однак уже у 2009 році вона забирає до себе маленьку Мерсі, а у 2017-му в сім'ї з'являються близнючки Естер і Стелла. Усіх трьох Мадонна вдочерила також з Малаві.

  • Мадонна у Малаві

    Десять облич Мадонни

    Меценатка

    Малаві - одна з найбідніших країн світу. У 2006 році Мадонна заснувала фонд Raising Malawi і відтоді інвестує мільйони доларів у освітні та оздоровчі проекти в цій країні. Не так давно співачка відвідала заснований її фондом центр дитячої хірургії, з захопленням відгукуючись по роботу тамтешніх лікарів.

  • Мадонна з концертом у Каліфорнії під час турне Rebel Heart

    Десять облич Мадонни

    Поп-зірка

    Кар'єра Мадонни сповнена пліток, скандалів, злетів і падінь. Її не раз списували з рахунків, проте Мадонна знову і знову поверталася на світову сцену з новим хітом. 2015 року вона об'їхала світ з концертами в рамках туру, присвяченого альбому Rebel Heart. Її 14-ий студійний альбом побачить світ ще цього року.

    Автор: Сільке Вюнш, Тетяна Бондаренко


  • Мадонна, фото 1985 року

    Десять облич Мадонни

    Ще той фруктик

    За час своєї майже 40-річної кар'єри Мадонна Луїза Чікконе встигла показати світові різні обличчя. Суперзіркою вона стала 1984 року зі своїм хітом Like a Virgin, відразу вразивши публіку. Під час церемонії нагородження MTV Music Awards вона ефектно з'явилася у весільній сукні, вистрибнувши з торта, відверто танцювала, а на завершення номера качалася по сцені у фаті в доволі однозначній позі.

  • Мадонна у сукні від Готьє

    Десять облич Мадонни

    Муза Готьє

    Мадонна ніколи не переймалася умовностями, зокрема і в питаннях моди. Доволі швидко отримавши репутацію співочої секс-провокації, Мадонна легко знайшла спільну мову з іншим "жахливим дитям" - Жан-Полем Готьє. Французький модельєр створив для Мадонни легендарний гострий бюстгальтер та багато інших сценічних образів.

  • Мадонна у фільмі Дік Трейсі

    Десять облич Мадонни

    Актриса

    Її акторська кар'єра складалася менш успішно: Мадонні не раз присуджували "Золоту малину" - нагороду за бездарну акторську гру. У 1990 році разом з Ворреном Бітті вона знялася у його фільмі "Дік Трейсі" - екранізації коміксів про чиказьких гангстерів 1930-их років. Роль Магоні їй вдалася доволі непогано. Зрештою фільм навіть надихнув Мадонну на створення альбому Breathless та мега-хіта Vogue.

  • Співачка в документальному фільмі У ліжку з Мадонною

    Десять облич Мадонни

    Секс-бомба

    Мадонна швидко стала суперзіркою, проте і далі з залізною дисципліною продовжувала відточувати свою кар'єру. Світова слава не заважала їй демонструвати свою схильність до еротичної самоінсценізації та ексгібіціонізму. Документальна стрічка "У ліжку з Мадонною" 1991 року показує епатажні музичні шоу співачки та інтимні подробиці її життя.

  • Мадонна виконує Frozen

    Десять облич Мадонни

    Фанатка ізотерики

    Мадонна знову й знову винаходить себе наново. 1998 року з'являється Frozen, перший сингл з альбому Ray of Light. Проте цього разу Мадонна не одягається і не танцює так відверто, як раніше. Натомість вона прикрашає своє тіло татуюваннями з хни та прикривається довгим саваном. Еротика на певний час відходить у минуле, адже Мадонна саме стала матір'ю.

  • Поцілунок Мадонни та Брітні Спірс під час церемонії нагородження MTV Video Music Awards

    Десять облич Мадонни

    Любителька поцілунків

    Однак цілком від еротичних вибриків Мадонна так і не відмовилася. Під час церемонії нагородження MTV у 2003 році вона цілується зі своєю колегою Крістіною Агілерою, а потім і з "поп-зіркою" Брітні Спірс (на фото). Схоже, це мало не перетворилося на звичку, бо 2015 року в мережі з'явилося відео, на якому Мадонна цілує репера Дрейка. Той, щоправда, був явно не в захваті від витівки "поп-ікони".

  • Гай Річі (л) з Мадонною

    Десять облич Мадонни

    Дружина

    Чоловік № 1: актор Шон Пенн, "найкласніший чоловік у Всесвіті", якому вона присвятила альбом True Blue. Шлюб, укладений у 1985-му, триває чотири роки. Потім від стосунків з її тренером Карлосом Леоном народжується донька Лурдес. У 2000-му вона одружується з режисером Гаєм Річі (на фото) і народжує сина Рокко. пара розлучається через вісім років, Мадонна виплачує ексові 50 мільйонів євро.

  • Мадонна у Нью-Йорку

    Десять облич Мадонни

    Мати

    У 2006-му Мадонна відвідує африканську країну Малаві і у дитячому будинку бачить 13-місячного Девіда. Вона усиновлює його. Шлях до статусу прийомної матері непростий - їй закидають "викуп" свого права всиновити дитину. Однак уже у 2009 році вона забирає до себе маленьку Мерсі, а у 2017-му в сім'ї з'являються близнючки Естер і Стелла. Усіх трьох Мадонна вдочерила також з Малаві.

  • Мадонна у Малаві

    Десять облич Мадонни

    Меценатка

    Малаві - одна з найбідніших країн світу. У 2006 році Мадонна заснувала фонд Raising Malawi і відтоді інвестує мільйони доларів у освітні та оздоровчі проекти в цій країні. Не так давно співачка відвідала заснований її фондом центр дитячої хірургії, з захопленням відгукуючись по роботу тамтешніх лікарів.

  • Мадонна з концертом у Каліфорнії під час турне Rebel Heart

    Десять облич Мадонни

    Поп-зірка

    Кар'єра Мадонни сповнена пліток, скандалів, злетів і падінь. Її не раз списували з рахунків, проте Мадонна знову і знову поверталася на світову сцену з новим хітом. 2015 року вона об'їхала світ з концертами в рамках туру, присвяченого альбому Rebel Heart. Її 14-ий студійний альбом побачить світ ще цього року.

    Автор: Сільке Вюнш, Тетяна Бондаренко


Здається, Мадонна ставиться до свого шістдесятого дня народження типово: агресивно. У соцмережах за кілька днів до того вона розпочала зворотній відлік до свята. Королева поп-музики, яка народилась 16 серпня 1958 у Бей-Сіті, Мічіган, жодним чином не намагається ігнорувати своє 60-річчя. "Ще три дні… Давайте поїмо тортика!", - підписує вона підходяще фото. Святковий торт за три дні до свята - чи не зарано? Можливо, але в цьому вся Мадонна, яка завжди робила те, що хотіла і коли хотіла.

І досягала в цьому успіху, який хоч і можна виміряти в цифрах, але настільки, щоби достатньо високо його оцінити: 335 мільйонів проданих дисків і статки, що оцінюються у понад мільярд доларів, Мадонна є найуспішнішою жінкою музичної індустрії, але найголовніше - вона стала першою жінкою, яка почала домінувати в чоловічому світі поп-музики.

Модель успіху: руйнувати табу

Успіху сприяли регулярні руйнування табу в стильних музичних кліпах - йдеться про чорного Ісуса у Like a Prayer та відверті пози Erotica, що приносило їй неабияку славу. Підприємиця, авторка, режисерка, продюсерка, дизайнерка - це все також про Мадонну Чікконе. Лише кар'єра акторки їй не вдалась, але зрештою вона здобула "Золотий глобус" за роль у стрічці "Евіта" у 1997.

Тим часом мати двох власних і чотирьох усиновлених дітей нині живе у Лісабоні й допомагає іншим здійснити їхні мрії - її 12-річний син Девід хоче стати професійним футболістом, і на думку Мадонни, має більше шансів на це на батьківщині Кріштіану Роналду, ніж у США. Сама вона знайшла у Португалії нове кохання, на яке її надихнули місцеві співи фаду, як нещодавно написав модний часопис Vogue. Цього року виходить її чотирнадцятий студійний альбом.

  • Звіяні вітром, сцена із фільму

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    Автор: Марина Борисова, Марія Стрельцова


 

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