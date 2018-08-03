Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея)
Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.
Десять облич Мадонни
Ще той фруктик
За час своєї майже 40-річної кар'єри Мадонна Луїза Чікконе встигла показати світові різні обличчя. Суперзіркою вона стала 1984 року зі своїм хітом Like a Virgin, відразу вразивши публіку. Під час церемонії нагородження MTV Music Awards вона ефектно з'явилася у весільній сукні, вистрибнувши з торта, відверто танцювала, а на завершення номера качалася по сцені у фаті в доволі однозначній позі.
Десять облич Мадонни
Муза Готьє
Мадонна ніколи не переймалася умовностями, зокрема і в питаннях моди. Доволі швидко отримавши репутацію співочої секс-провокації, Мадонна легко знайшла спільну мову з іншим "жахливим дитям" - Жан-Полем Готьє. Французький модельєр створив для Мадонни легендарний гострий бюстгальтер та багато інших сценічних образів.
Десять облич Мадонни
Актриса
Її акторська кар'єра складалася менш успішно: Мадонні не раз присуджували "Золоту малину" - нагороду за бездарну акторську гру. У 1990 році разом з Ворреном Бітті вона знялася у його фільмі "Дік Трейсі" - екранізації коміксів про чиказьких гангстерів 1930-их років. Роль Магоні їй вдалася доволі непогано. Зрештою фільм навіть надихнув Мадонну на створення альбому Breathless та мега-хіта Vogue.
Десять облич Мадонни
Секс-бомба
Мадонна швидко стала суперзіркою, проте і далі з залізною дисципліною продовжувала відточувати свою кар'єру. Світова слава не заважала їй демонструвати свою схильність до еротичної самоінсценізації та ексгібіціонізму. Документальна стрічка "У ліжку з Мадонною" 1991 року показує епатажні музичні шоу співачки та інтимні подробиці її життя.
Десять облич Мадонни
Фанатка ізотерики
Мадонна знову й знову винаходить себе наново. 1998 року з'являється Frozen, перший сингл з альбому Ray of Light. Проте цього разу Мадонна не одягається і не танцює так відверто, як раніше. Натомість вона прикрашає своє тіло татуюваннями з хни та прикривається довгим саваном. Еротика на певний час відходить у минуле, адже Мадонна саме стала матір'ю.
Десять облич Мадонни
Любителька поцілунків
Однак цілком від еротичних вибриків Мадонна так і не відмовилася. Під час церемонії нагородження MTV у 2003 році вона цілується зі своєю колегою Крістіною Агілерою, а потім і з "поп-зіркою" Брітні Спірс (на фото). Схоже, це мало не перетворилося на звичку, бо 2015 року в мережі з'явилося відео, на якому Мадонна цілує репера Дрейка. Той, щоправда, був явно не в захваті від витівки "поп-ікони".
Десять облич Мадонни
Дружина
Чоловік № 1: актор Шон Пенн, "найкласніший чоловік у Всесвіті", якому вона присвятила альбом True Blue. Шлюб, укладений у 1985-му, триває чотири роки. Потім від стосунків з її тренером Карлосом Леоном народжується донька Лурдес. У 2000-му вона одружується з режисером Гаєм Річі (на фото) і народжує сина Рокко. пара розлучається через вісім років, Мадонна виплачує ексові 50 мільйонів євро.
Десять облич Мадонни
Мати
У 2006-му Мадонна відвідує африканську країну Малаві і у дитячому будинку бачить 13-місячного Девіда. Вона усиновлює його. Шлях до статусу прийомної матері непростий - їй закидають "викуп" свого права всиновити дитину. Однак уже у 2009 році вона забирає до себе маленьку Мерсі, а у 2017-му в сім'ї з'являються близнючки Естер і Стелла. Усіх трьох Мадонна вдочерила також з Малаві.
Десять облич Мадонни
Меценатка
Малаві - одна з найбідніших країн світу. У 2006 році Мадонна заснувала фонд Raising Malawi і відтоді інвестує мільйони доларів у освітні та оздоровчі проекти в цій країні. Не так давно співачка відвідала заснований її фондом центр дитячої хірургії, з захопленням відгукуючись по роботу тамтешніх лікарів.
Десять облич Мадонни
Поп-зірка
Кар'єра Мадонни сповнена пліток, скандалів, злетів і падінь. Її не раз списували з рахунків, проте Мадонна знову і знову поверталася на світову сцену з новим хітом. 2015 року вона об'їхала світ з концертами в рамках туру, присвяченого альбому Rebel Heart. Її 14-ий студійний альбом побачить світ ще цього року.
Автор: Сільке Вюнш, Тетяна Бондаренко
Десять облич Мадонни
Ще той фруктик
За час своєї майже 40-річної кар'єри Мадонна Луїза Чікконе встигла показати світові різні обличчя. Суперзіркою вона стала 1984 року зі своїм хітом Like a Virgin, відразу вразивши публіку. Під час церемонії нагородження MTV Music Awards вона ефектно з'явилася у весільній сукні, вистрибнувши з торта, відверто танцювала, а на завершення номера качалася по сцені у фаті в доволі однозначній позі.
Десять облич Мадонни
Муза Готьє
Мадонна ніколи не переймалася умовностями, зокрема і в питаннях моди. Доволі швидко отримавши репутацію співочої секс-провокації, Мадонна легко знайшла спільну мову з іншим "жахливим дитям" - Жан-Полем Готьє. Французький модельєр створив для Мадонни легендарний гострий бюстгальтер та багато інших сценічних образів.
Десять облич Мадонни
Актриса
Її акторська кар'єра складалася менш успішно: Мадонні не раз присуджували "Золоту малину" - нагороду за бездарну акторську гру. У 1990 році разом з Ворреном Бітті вона знялася у його фільмі "Дік Трейсі" - екранізації коміксів про чиказьких гангстерів 1930-их років. Роль Магоні їй вдалася доволі непогано. Зрештою фільм навіть надихнув Мадонну на створення альбому Breathless та мега-хіта Vogue.
Десять облич Мадонни
Секс-бомба
Мадонна швидко стала суперзіркою, проте і далі з залізною дисципліною продовжувала відточувати свою кар'єру. Світова слава не заважала їй демонструвати свою схильність до еротичної самоінсценізації та ексгібіціонізму. Документальна стрічка "У ліжку з Мадонною" 1991 року показує епатажні музичні шоу співачки та інтимні подробиці її життя.
Десять облич Мадонни
Фанатка ізотерики
Мадонна знову й знову винаходить себе наново. 1998 року з'являється Frozen, перший сингл з альбому Ray of Light. Проте цього разу Мадонна не одягається і не танцює так відверто, як раніше. Натомість вона прикрашає своє тіло татуюваннями з хни та прикривається довгим саваном. Еротика на певний час відходить у минуле, адже Мадонна саме стала матір'ю.
Десять облич Мадонни
Любителька поцілунків
Однак цілком від еротичних вибриків Мадонна так і не відмовилася. Під час церемонії нагородження MTV у 2003 році вона цілується зі своєю колегою Крістіною Агілерою, а потім і з "поп-зіркою" Брітні Спірс (на фото). Схоже, це мало не перетворилося на звичку, бо 2015 року в мережі з'явилося відео, на якому Мадонна цілує репера Дрейка. Той, щоправда, був явно не в захваті від витівки "поп-ікони".
Десять облич Мадонни
Дружина
Чоловік № 1: актор Шон Пенн, "найкласніший чоловік у Всесвіті", якому вона присвятила альбом True Blue. Шлюб, укладений у 1985-му, триває чотири роки. Потім від стосунків з її тренером Карлосом Леоном народжується донька Лурдес. У 2000-му вона одружується з режисером Гаєм Річі (на фото) і народжує сина Рокко. пара розлучається через вісім років, Мадонна виплачує ексові 50 мільйонів євро.
Десять облич Мадонни
Мати
У 2006-му Мадонна відвідує африканську країну Малаві і у дитячому будинку бачить 13-місячного Девіда. Вона усиновлює його. Шлях до статусу прийомної матері непростий - їй закидають "викуп" свого права всиновити дитину. Однак уже у 2009 році вона забирає до себе маленьку Мерсі, а у 2017-му в сім'ї з'являються близнючки Естер і Стелла. Усіх трьох Мадонна вдочерила також з Малаві.
Десять облич Мадонни
Меценатка
Малаві - одна з найбідніших країн світу. У 2006 році Мадонна заснувала фонд Raising Malawi і відтоді інвестує мільйони доларів у освітні та оздоровчі проекти в цій країні. Не так давно співачка відвідала заснований її фондом центр дитячої хірургії, з захопленням відгукуючись по роботу тамтешніх лікарів.
Десять облич Мадонни
Поп-зірка
Кар'єра Мадонни сповнена пліток, скандалів, злетів і падінь. Її не раз списували з рахунків, проте Мадонна знову і знову поверталася на світову сцену з новим хітом. 2015 року вона об'їхала світ з концертами в рамках туру, присвяченого альбому Rebel Heart. Її 14-ий студійний альбом побачить світ ще цього року.
Автор: Сільке Вюнш, Тетяна Бондаренко
Здається, Мадонна ставиться до свого шістдесятого дня народження типово: агресивно. У соцмережах за кілька днів до того вона розпочала зворотній відлік до свята. Королева поп-музики, яка народилась 16 серпня 1958 у Бей-Сіті, Мічіган, жодним чином не намагається ігнорувати своє 60-річчя. "Ще три дні… Давайте поїмо тортика!", - підписує вона підходяще фото. Святковий торт за три дні до свята - чи не зарано? Можливо, але в цьому вся Мадонна, яка завжди робила те, що хотіла і коли хотіла.
І досягала в цьому успіху, який хоч і можна виміряти в цифрах, але настільки, щоби достатньо високо його оцінити: 335 мільйонів проданих дисків і статки, що оцінюються у понад мільярд доларів, Мадонна є найуспішнішою жінкою музичної індустрії, але найголовніше - вона стала першою жінкою, яка почала домінувати в чоловічому світі поп-музики.
Модель успіху: руйнувати табу
Успіху сприяли регулярні руйнування табу в стильних музичних кліпах - йдеться про чорного Ісуса у Like a Prayer та відверті пози Erotica, що приносило їй неабияку славу. Підприємиця, авторка, режисерка, продюсерка, дизайнерка - це все також про Мадонну Чікконе. Лише кар'єра акторки їй не вдалась, але зрештою вона здобула "Золотий глобус" за роль у стрічці "Евіта" у 1997.
Тим часом мати двох власних і чотирьох усиновлених дітей нині живе у Лісабоні й допомагає іншим здійснити їхні мрії - її 12-річний син Девід хоче стати професійним футболістом, і на думку Мадонни, має більше шансів на це на батьківщині Кріштіану Роналду, ніж у США. Сама вона знайшла у Португалії нове кохання, на яке її надихнули місцеві співи фаду, як нещодавно написав модний часопис Vogue. Цього року виходить її чотирнадцятий студійний альбом.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Вісім "Оскарів" за поцілунок
Мабуть, найвідоміший поцілунок в історії кінематографа - поцілунок Скарлетт О'Гари (її зіграла Вів'єн Лі) і Ретта Батлера (Кларк Ґейбл). Екранізація бестселеру Марґарет Мітчелл "Звіяні вітром" - це перша голлівудська повнометражна кольорова кінострічка. Вона вийшла у кінопрокат наприкінці 1939 року в Атланті.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Найдорожчий поцілунок у світі
Це найвідоміша картина засновника модерну в австрійському живописі Густава Клімта. Вона так і називається - "Поцілунок" (1907-1908 роки). На знімку - фрагмент картини.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Поцілунок століття
29 липня 1981 року у Лондоні зіграли весілля леді Діани Френсіс Спенсер і принца Чарльза. У королівстві оголосили національне свято. А молодята потішили публіку ось цим несподівано відвертим поцілунком. Однак гарна казка закінчилась трагедією: у 1997 році, через рік після офіційного розлучення, принцеса Уельська загинула в автокатастрофі.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Скандальний поцілунок
Знаменитий поцілунок Мадонни і Брітні Спірс під час церемонії вручення музичної премії MTV Music Awards у 2003 році увійшов в історію поцілунків. Він приголомшив не тільки присутніх колег у залі, але й шанувальників по всьому світу.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Братерський поцілунок
Особливе місце в історії займає "братерський комуністичний поцілунок". Без триразового цілування не проходила жодна зустріч генсеків комуністичних партій. Найвідоміший - поцілунок Леоніда Брежнєва та Еріха Гонеккера (Erich Honecker), що його увічнили на графіті Дмитра Врубеля на фрагменті Берлінського муру в 1990 році.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
На честь перемоги
Ця фотографія облетіла обкладинки журналів різних країн світу. "День Перемоги над Японією на Таймс-сквер" (відома також під назвою "Поцілунок") - легенда, сфотографована "Лейкою". Автор - відомий американський фотограф Альфред Айзенштадт.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)
Казковий поцілунок
Замість Царівни-жаби у Німеччині є Король-жабенятко, герой однойменної казки братів Грімм. Але це у казці. А у них хочеться вірити. І, якщо слідувати повір'ю, треба поцілувати жабеня – тоді він (можливо!) перетвориться на прекрасного принца.