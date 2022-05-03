На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тортури".

Попри те, що в сучасному світі тортури заборонені практично в усіх країнах, правозахисники і надалі констатують їх застосування. Особливо часто тортури застосовуються в країнах з тоталітарними, диктаторськими та репресивними режимами. Для боротьби з тортурами Генеральна Асамблея ООН в 1984 році ухвалила Конвенцію проти тортур і інших жорстких, нелюдяних або принижуючих гідність видів знущання й покарання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.