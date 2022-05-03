Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тортури

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тортури".

Попри те, що в сучасному світі тортури заборонені практично в усіх країнах, правозахисники і надалі констатують їх застосування. Особливо часто тортури застосовуються в країнах з тоталітарними, диктаторськими та репресивними режимами. Для боротьби з тортурами Генеральна Асамблея ООН в 1984 році ухвалила Конвенцію проти тортур і інших жорстких, нелюдяних або принижуючих гідність видів знущання й покарання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

HRW звинуватила російських найманців у вбивствах та тортурах жителів ЦАР

HRW звинуватила російських найманців у вбивствах та тортурах жителів ЦАР 03.05.2022

Бойовики ПВК Вагнера у Центрально-Африканській Республіці страчують без суду, затримання, тортури й залишаються "абсолютно безкарними", йдеться у звіті Human Rights Watch.

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022) 12.04.2022

Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?

"Розстрілювали просто в машинах". Жителі Бородянки про російську окупацію (07.04.2022) 07.04.2022

Цілий місяць Бородянка була під окупацією російських військових. Місцеві жителі розповідають про бомбардування, тортури, мародерство. Ось що вони кажуть про пережите.
ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів 02.02.2022

За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН 13.01.2022

Німецький суд засудив до довічного позбавлення волі колишнього полковника спецслужб Сирії. У чому унікальність судового процесу, що відбувся за 4000 кілометрів від місця злочину.

Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці Ізоляція в ДНР

Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 10.11.2021

Українська поліція встановила 45 осіб, які, ймовірно, причетні до катувань українців в таємній в'язниці "Ізоляція" в підконтрольному "ДНР" Донецьку. 166 утримуваних там раніше дали свідчення.
СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці Ізоляція в ДНР

СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 09.11.2021

У Києві затримали колишнього бойовика "ДНР" та керівника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, чоловік безпосередньо брав участь у вбивствах та катуваннях полонених.
Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі 08.11.2021

Міхеіла Саакашвілі перевезли до лікарні у в'язниці в Глдані, навколо якої в 2012 розгорнувся скандал через тортури. Нардепка Єлизавета Ясько переконана, що це - найнебезпечніше місце для життя політика.

Вугільна криза по-британськи - Європа у фокусі (відео)

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Повернення до вугілля у Великобританії? Європа у фокусі (02.11.2021)

Повернення до вугілля у Великобританії? "Європа у фокусі" (02.11.2021) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.

У Варшаві тисячі людей протестували проти видворення мігрантів

У Варшаві тисячі людей протестували проти видворення мігрантів 17.10.2021

Демонстранти йшли з лозунгами "Припиніть тортури на кордоні" та "Ніхто не є нелегальним". Деякі транспаранти зробили з термоковдр, нагадуючи про нещодавні смерті мігрантів на кордоні від переохолодження та виснаження.
Військова хунта у М'янмі відпустила з в'язниць тисячі протестувальників

Військова хунта у М'янмі відпустила з в'язниць тисячі протестувальників 30.06.2021

Силовики у М'янмі звільнили понад дві тисячі людей, яких ув'язнювали за участь у протестах проти військового перевороту. Деякі демонстранти були за ґратами майже пів року.
Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО 11.06.2021

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.
Зізнання Протасевича. Експерти про докази катування блогера

"Зізнання" Протасевича. Експерти про докази катування блогера 04.06.2021

"Зізнання" опозиційного блогера Романа Протасевича записали під тортурами, вважає Світлана Тихановська. Якщо це так, це може бути порушенням конвенції ООН, але перевірити - складно.
З синцями на зап'ястках: Протасевича показали на ТБ Білорусі

З синцями на зап'ястках: Протасевича показали на ТБ Білорусі 04.06.2021

Ув'язнений владою Білорусі блогер Роман Протасевич "зізнався" в ефірі білоруського телебачення в організації протестів. Його батько впевнений - син казав це після тортур.
Інші статті