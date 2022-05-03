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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тортури".
Попри те, що в сучасному світі тортури заборонені практично в усіх країнах, правозахисники і надалі констатують їх застосування. Особливо часто тортури застосовуються в країнах з тоталітарними, диктаторськими та репресивними режимами. Для боротьби з тортурами Генеральна Асамблея ООН в 1984 році ухвалила Конвенцію проти тортур і інших жорстких, нелюдяних або принижуючих гідність видів знущання й покарання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?
Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.