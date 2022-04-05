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Торгівля людьми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля людьми".

Торгівля людьми й надалі залишається вкрай серйозною проблемою людства. Торговці людьми, як правило, використовують скрутне економічне та соціальне становище своїх жертв, примушуючи їх до примусової праці або, наприклад, проституції. Точних і надійних даних про кількість випадків торгівлі людьми нема, оскільки форми прояву цього злочину є дуже різні. В одному зі звітів ООН за 2014 рік задокументовано понад 40 тисяч випадків торгівлі людьми в більше ніж 150 країнах світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті

Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті 05.04.2022

Лише невелика частина українських дітей-біженців уже пішла до школи в країнах ЄС. У Європарламенті дискутували, як слід дбати про них і як захистити їх від торгівлі людьми та експлуатації.

Як не стати жертвою торговців людьми та шахраїв у Німеччині: поради українцям (03.04.2022) 03.04.2022

Людям, які тікають від війни і намагаються врятувати життя, може бути складно розрізнити допомогу від спроб заробити на їхньому горі. Правозахисні організації дають поради - як це зробити, й пропонують підтримку. Поліція відстежує підозрілих людей і просить не панікувати.

ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці

ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці 20.03.2022

Збільшення поліцейських патрулів на вокзалах Німеччини викликане необхідністю захисту українок, які туди прибувають, від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.
Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів

Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів 16.03.2022

Уряд Німеччини прагне захистити біженців від сексуального насильства. Про це влада заявила на тлі інформації про насильство щодо українки.

Дитина під ключ: в Україні викрили схему продажу немовлят за кордон

"Дитина під ключ": в Україні викрили схему продажу немовлят за кордон 27.07.2021

СБУ Харківщини заявляє про викриття схеми продажу немовлят за кордон. "Власна" дитина з документами коштувала 60 тисяч доларів.
Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW 15.06.2021

Тоборе Овуорі отримала премію "За свободу слова" за репортаж про діяльність торговців людьми в Нігерії. Під час роботи над ним вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг.
Премію DW За свободу слова отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми 03.05.2021

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі більше півроку працювала під прикриттям, аби розповісти про торгівлю людьми.

Скандал з усиновленням закордонних дітей у Нідерландах - "Європа у фокусі" (19.04.2021) 19.04.2021

У Нідерландах розгорівся скандал з прийомними дітьми з-за кордону. Як у Великобританії оперні співаки вчать пацієнтів з коронавірусом дихати. Чим небезпечна вакцина і чому багато турків бояться щеплень від COVID-19. Хто такий Петрович і як він стає в пригоді у російській тайзі. Про що мріє 106-річна піаністка у Франції після пандемії.

У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування

У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування 18.04.2021

Більшість дітей прибули до Європи з Марокко, Алжиру та Еритреї без супроводу дорослих і потрапили під опіку держав ЄС.
Поліція виявила у вантажівці біля Лондона 39 тіл загиблих

Поліція виявила у вантажівці біля Лондона 39 тіл загиблих 23.10.2019

Поблизу Лондона поліція виявила 39 тіл у контейнері вантажівки. Серед загиблих - один підліток. Правоохоронці припускають, що вантажівка прибула з Болгарії.
Секс за гроші: відверта розмова з німецькою повією про її роботу

Секс за гроші: відверта розмова з німецькою повією про її роботу 21.08.2019

Інтерв'ю DW з активісткою професійного об'єднання еротичних і сексуальних послуг - про професію, а також про ситуацію з примусовою проституцією і торгівлею людьми в цій сфері.
Обвинувачений у торгівлі людьми американський фінансист скоїв самогубство

Обвинувачений у торгівлі людьми американський фінансист скоїв самогубство 10.08.2019

Джефрі Епштейн, якого обвинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх близько 15 років тому, покінчив з собою у в'язниці на Манхеттені.
Міністр праці США Акоста пішов у відставку

Міністр праці США Акоста пішов у відставку 12.07.2019

Александер Акоста під час своєї роботи прокурором вів справу мільярдера Джефрі Епштейна, обвинувачуваного в причетності до сексуальної експлуатації. Через угоду зі слідством фінансист отримав м'яке покарання.
Проституція в Німеччині - легально, але дуже небезпечно

Проституція в Німеччині - легально, але дуже небезпечно 22.01.2019

Український генпрокурор Юрій Луценко висловився за легалізацію проституції в країні. У Німеччині секс-послуги легальні з 2002 року. В інтерв'ю DW комісар поліції розповів про умови роботи повій у Німеччині.
ООН: Кількість жертв торгівлі людьми у світі зростає

ООН: Кількість жертв торгівлі людьми у світі зростає 06.01.2019

За даними ООН, більшість із них ставали жертвами сексуального насильства та примусової праці.
Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми

Рада Європи відзначає прогрес України у боротьбі з торгівлею людьми 22.11.2018

В Україні зросла кількість розслідувань у справах, пов'язаних з торгівлею людьми, констатує Рада Європи. Там закликали українську владу збільшити зусилля для боротьби з цією проблемою.
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