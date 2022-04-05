На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля людьми".

Торгівля людьми й надалі залишається вкрай серйозною проблемою людства. Торговці людьми, як правило, використовують скрутне економічне та соціальне становище своїх жертв, примушуючи їх до примусової праці або, наприклад, проституції. Точних і надійних даних про кількість випадків торгівлі людьми нема, оскільки форми прояву цього злочину є дуже різні. В одному зі звітів ООН за 2014 рік задокументовано понад 40 тисяч випадків торгівлі людьми в більше ніж 150 країнах світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.