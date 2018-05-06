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Торговельні преференції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельні преференції".

Торговельні преференції, які покликані пожвавити торгівлю між окремими країнами, часто встановлюються в межах зон вільної торгівлі. Торговельні преференції можуть носити різний характер: наприклад, скасування митних зборів, скасування чи розширення квот на певні групи товарів. Так, 2017 року Європейський Союз встановив деякі торговельні преференції для України: українським виробникам дозволили безмитно експортувати до ЄС деякі види сільськогосподарської та промислової продукції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США призупинили торговельні преференції на низку українських товарів

США призупинили торговельні преференції на низку українських товарів 06.05.2018

Влада США призупинила торговельні преференції для 155 видів українських товарів. Мінекономрозвитку України сподівається, що вони відновляться після реформи законодавства в сфері авторських прав.
З жовтня набудуть чинності нові торговельні преференції ЄС для України

З жовтня набудуть чинності нові торговельні преференції ЄС для України 29.09.2017

З 1 жовтня Україна зможе безмитно експортувати в ЄС деякі сільськогосподарські та промислові товари. Це дасть можливість збільшити обсяги українського експорту.
Фактчек DW: Чи зростуть ціни на продукти через безмитний експорт в ЄС? (відео)

Фактчек DW: Чи зростуть ціни на продукти через безмитний експорт в ЄС? (відео) 21.07.2017

Збільшення квот для безмитного експорту українських продуктів до ЄС стурбувала частину українців. Вони побоюються дефиціту і подорожчання цих продуктів в Україні. DW перевірила, чи варто боятись.

Фактчек DW: Чи подорожчають продукти через нові квоти ЄС? (21.07.2017) 21.07.2017

Збільшення квот для безмитного експорту українських продуктів до ЄС стурбувала частину українців. Вони побоюються дефиціту і подорожчання цих продуктів в Україні. DW перевірила, чи варто боятись.
Рада ЄС схвалила торговельні преференції для України

Рада ЄС схвалила торговельні преференції для України 17.07.2017

Україна отримала експортні бонуси від ЄС на три роки. Рада ЄС остаточно схвалила відповідне рішення.
Європарламент підтримав нову версію торговельних преференцій для України

Європарламент підтримав нову версію торговельних преференцій для України 04.07.2017

Більшість європарламентарів проголосували за надання Україні додаткових преференцій на ввезення сільськогосподарської продукції до ЄС. Обсяг ухвалених квот менший за первинну пропозицію Єврокомісії.
Рада ЄС підтримала торговельні преференції для України

Рада ЄС підтримала торговельні преференції для України 28.06.2017

Запропоновані заходи включають додаткові імпортні квоти при нульовому тарифі за ввезення сільськогосподарської продукції та повне скасування імпортних мит на низку видів промислових товарів.
ЄС готовий розширити торговельні преференції для України

ЄС готовий розширити торговельні преференції для України 03.03.2017

Ухвалити рішення щодо надання Україні Євросоюзом додаткових торговельних преференцій пообіцяли українському урядовцю в Європейському парламенті.
Європарламент продовжив торговельні преференції для України

Європарламент продовжив торговельні преференції для України 23.10.2014

Україна може продовжити безмитно експортувати товари до ЄС в 2015 році, вирішив Європарламент. У зворотному напрямку безмитне ввезення до України товарів з ЄС поки залишається неможливим.
Експорт із України до ЄС зріс на 25 відсотків, до Росії - значно скоротився

Експорт із України до ЄС зріс на 25 відсотків, до Росії - значно скоротився 25.09.2014

Український експорт до країн Євросоюзу зріс на 25 відсотків за перше півріччя 2014 року. Водночас до Росії українські виробники постачали майже на чверть менше товарів, ніж торік.