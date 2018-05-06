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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельні преференції".
Торговельні преференції, які покликані пожвавити торгівлю між окремими країнами, часто встановлюються в межах зон вільної торгівлі. Торговельні преференції можуть носити різний характер: наприклад, скасування митних зборів, скасування чи розширення квот на певні групи товарів. Так, 2017 року Європейський Союз встановив деякі торговельні преференції для України: українським виробникам дозволили безмитно експортувати до ЄС деякі види сільськогосподарської та промислової продукції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.