На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельні преференції".

Торговельні преференції, які покликані пожвавити торгівлю між окремими країнами, часто встановлюються в межах зон вільної торгівлі. Торговельні преференції можуть носити різний характер: наприклад, скасування митних зборів, скасування чи розширення квот на певні групи товарів. Так, 2017 року Європейський Союз встановив деякі торговельні преференції для України: українським виробникам дозволили безмитно експортувати до ЄС деякі види сільськогосподарської та промислової продукції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.