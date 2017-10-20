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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Том Тиквер". Том Тиквер є одним з найуспішніших німецьких кінорежисерів.
Німецький кінорежисер Том Тиквер не лише знімає фільми, але також пише кіносценарії, музику до кінофільмів та виступає в ролі кінопродюсера. До найвідоміших кіноробіт Тома Тиквера належать стрічи "Біжи, Лоло, біжи", "Парфурмер. Історія одного вбивці", науково-фантастичий фільм "Хмарний атлас". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.