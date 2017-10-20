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Том Тиквер

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Том Тиквер". Том Тиквер є одним з найуспішніших німецьких кінорежисерів.

Німецький кінорежисер Том Тиквер не лише знімає фільми, але також пише кіносценарії, музику до кінофільмів та виступає в ролі кінопродюсера. До найвідоміших кіноробіт Тома Тиквера належать стрічи "Біжи, Лоло, біжи", "Парфурмер. Історія одного вбивці", науково-фантастичий фільм "Хмарний атлас". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вавилон Берлін - найдорожчий серіал в історії Німеччини

"Вавилон Берлін" - найдорожчий серіал в історії Німеччини 20.10.2017

"Вавилон Берлін" є найдорожчим телесеріалом, який коли-небудь знімався у Німеччині. Екранізація серії детективних романів, зроблена одразу трьома німецькими режисерами, зображує Берлін наприкінці 1920-х років.
Хмарний атлас успішно стартував у Німеччині

"Хмарний атлас" успішно стартував у Німеччині 22.11.2012

Режисерське тріо на чолі з Томом Тиквером екранізувало літературний шедевр Девіда Мітчелла "Хмарний атлас". До цього знімати фільм за цим романом ніхто не наважувався.
Культурні цікавинки листопада

Культурні цікавинки листопада 31.10.2012

Смартфон як альбом для малювання, дослідницька мандрівка двома сотнями років історії мистецтва, першокласні фільми та варта уваги кінопрем'єра осяють похмурі листопадові будні.
Берлін – «сексуальна» знахідка для кінематографістів

Берлін – «сексуальна» знахідка для кінематографістів 18.02.2011

«Бідний, але сексуальний» – такою короткою формулою характеризує німецьку столицю її бургомістр Клаус Воверайт. Справді, Берлін по вуха в боргах, але своєї привабливості не втратив. Особливо для кінематографістів.
«Нове німецьке кіно» в Україні: дні «кіно зі знаком якості»

«Нове німецьке кіно» в Україні: дні «кіно зі знаком якості» 16.09.2009

В Україні цієї осені традиційно покажуть «Нове німецьке кіно». Організатори обіцяють, що починаючи з 17 вересня і по 23 жовтня українці першими побачать багато, навіть світових кінопрем’єр від німецьких режисерів.
The International – «справжня бомба на відкритті»

The International – «справжня бомба на відкритті» 06.02.2009

Торік - виступ «Роллінг Стоунз», нині - світова прем’єра трилера The International на суперактуальну тему. Нічого не скажеш, директор Berlinale Дітер Косслік уміє привернути увагу публіки до свого дітища.
Берлін – місто, де знімають і показують кіно

Берлін – місто, де знімають і показують кіно 03.02.2009

«Бідний, але привабливий» - так про Берлін говорить його обербургомістр Клаус Воверайт. Місто грузне в боргах, але водночас є магнітом для людей творчих, у тому числі й кінематографістів.