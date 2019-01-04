Томос виставлений у Соборі Святої Софії у Києві

У Соборі Святої Софії у Києві у понеділок, 7 січня, виставлений сувій томоса про автокефалію Православної церкви України, який напередодні підписав та вручив предстоятелю української церкви Вселенський патріарх Варфоломій.

У соборі проходить Різдвяна літургія, яку проводить предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У спільній молитві беруть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени українського уряду, народні депутати.

Після літургії томос буде перенесено для загального огляду в Трапезний храм Софії Київської ("Мала Софія"). Там його можна буде побачити щодня з 8.00 до 18.00. Утім, як повідомили в міністерстві культури України, сувій на кілька днів мають повернути до Стамбула для підпису усіма членами Синоду Вселенського патріархату. Це планують зробити у першій декаді січня. Після цього томос назавжди повернуть до України.

Як повідомлялось, 5 січня Вселенський патріарх підписав томос про надання автокефалії ПЦУ . Згідно з документом, кафедра ПЦУ знаходитиметься в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України, її юрисдикція поширюється на територію України.

Автокефальна церква України визнає главою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

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