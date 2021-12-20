Томаш Фіала

Кому, коли і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського

Законопроєкт про економічний паспорт, поданий президентом, передбачає створення величезного інвестиційного фонду. Чи покращить він національну економіку та життя тих, хто народився за Зеленського, з'ясовувала DW.