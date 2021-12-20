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Томаш Фіала

Томаш Фіала - чеський бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томаш Фіала".

Чеський бізнесмен Томаш Фіала є генеральним директором української інвестиційної компанії "Dragon Capital". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кому, коли і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського

Кому, коли і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського 20.12.2021

Законопроєкт про економічний паспорт, поданий президентом, передбачає створення величезного інвестиційного фонду. Чи покращить він національну економіку та життя тих, хто народився за Зеленського, з'ясовувала DW.
В інтернет-видання Українська правда - новий власник

В інтернет-видання "Українська правда" - новий власник 26.05.2021

100 відсотків корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Це передбачає угода між Оленою Притулою та Томашем Фіалою.
Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського 22.05.2019

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій.
Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу 28.04.2017

Обшук у компанії Dragon Capital змусив експертів знову звернути увагу на те, як Служба безпеки України тисне на український бізнес.
Іноземні інвестори в Україні вже сидять на валізах

Іноземні інвестори в Україні вже сидять на валізах 19.12.2013

Не лише учасники Майдану розчаровані зміною курсу офіційного Києва. Міжнародні інвестори замислюються про доцільність роботи на українському ринку. Індекс інвестиційного клімату України впав до історичного мінімуму.
Україна стала трохи привабливішою для інвесторів

Україна стала трохи привабливішою для інвесторів 10.03.2011

Індекс інвестиційної привабливості України дещо поліпшився. Утім, іноземні інвестори не впевнені в успіхові подолання корупції та запровадження верховенства права.
Інвестори вичікують, коли ж в Україні приборкають корупцію

Інвестори вичікують, коли ж в Україні приборкають корупцію 21.12.2010

Прямі іноземні інвестиції в українську економіку 2011 року сягнуть п’яти мільярдів доларів, прогнозує Європейська бізнес-асоціація. Треба боротися з корупцією в судах і на митниці, спростити адміністрування податків.