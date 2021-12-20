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Томаш Фіала - чеський бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томаш Фіала".
Чеський бізнесмен Томаш Фіала є генеральним директором української інвестиційної компанії "Dragon Capital". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.