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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "толерантність".
Толерантність - походить від латинського слова "tolerantia", що в перекладі означає "терпіння". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.
"Норма" - це одна з тих речей, про які кожен точно знає, що це таке, але якщо попросити розповісти про це детальніше, то з'ясовується, що скільки співрозмовників, стільки й "норм", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.