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Толерантність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "толерантність".

Толерантність - походить від латинського слова "tolerantia", що в перекладі означає "терпіння". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.
УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК

УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК 22.06.2021

Стадіон у Мюнхені, де пройде матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, планували підсвітити усіма кольорами веселки на знак солідарності з ЛГБТІК-спільнотою. УЄФА відмовила.
Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною

Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною 12.03.2021

У чому причина нетерпимості до гомосексуалів у Східній Європі? Адже в питаннях сексуальної орієнтації країни цього регіону колись були значно толерантнішим за своїх західних сусідів, пише Норберт Маппес-Нідік.

У Франції вихователя звільнили з дитсадка за татуювання (30.09.2020) 30.09.2020

Кошмарні сни - через вихователя? У Франції модель та педагог, чиє тіло повністю вкрите татуюваннями, зізнався, що був звільнений з дитсадка через неординарну зовнішність.

Трансгендерка-ветеранка: "Я захищала Україну, а тепер боюся про себе заявити" (31.07.2020) 31.07.2020

У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.

Ірена Карпа: Так, у жінок є груди

Ірена Карпа: Так, у жінок є груди 27.07.2020

"Чому не дати спокою жінці, якій незручно в літню спеку душити себе бюстгальтером заради уявлень про те, "як має бути"?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Життя трансгендерів у Таїланді (03.07.2020)

Життя трансгендерів у Таїланді (03.07.2020) 03.07.2020

Відчувати себе жінкою, маючи тіло чоловіка, і навпаки - нелегка доля трансгендерів, яким роками доводиться або приховувати свою ідентичність, або боротися за неї. Як це, знає 19-річна Тарчі з Таїланду. Дивіться її історію!
Катерина Бабкіна: Парадокс толерантності по-українськи

Катерина Бабкіна: Парадокс толерантності по-українськи 03.07.2020

"Не закріплено конвенціями право на те, щоби "геї робили свої справи тихо вдома і мої діти їх не бачили", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ 23.03.2020

"Виявляється, коронавірус виник через дозволені шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному! Покаймося-но, поцілуємо всі до одної ікони, і замироточать вони вакциною животворною!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Антисемітський вандалізм: як розслідують ці злочини в Україні?

Антисемітський вандалізм: як розслідують ці злочини в Україні? 27.11.2019

У Києві черговий акт антисемітського вандалізму - невідомі осквернили пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Як розслідуються в Україні подібні злочини?
Понад половина німців бачить загрозу в ісламі - опитування

Понад половина німців бачить загрозу в ісламі - опитування 11.07.2019

Згідно з опитуванням, понад половина німців вважає іслам таким, що становить загрозу. Водночас левова частина населення ФРН, незалежно від релігії, вважає демократію гарною формою правління.

Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США (20.06.2018) 20.06.2018

Аудіозапис із центру, де утримують дітей мігрантів, розлучених із батьками-нелегалами, оприлюднили в мережі. Плач і розпач дітей не може залишити байдужим...

Справа Адама: бліц-тест на антисемітизм у Берліні

Справа Адама: бліц-тест на антисемітизм у Берліні 20.04.2018

Ізраїльтянин вдягнув кіпу та прогулявся Берліном. Безневиний експеримент завершився брутальним антисемітським нападом. В інтерв'ю Deutsche Welle головний герой розповів про свої враження від того незвичайного дня.

Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні

Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні 05.12.2017

"Норма" - це одна з тих речей, про які кожен точно знає, що це таке, але якщо попросити розповісти про це детальніше, то з'ясовується, що скільки співрозмовників, стільки й "норм", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність

На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність 31.10.2017

На урочистостях у Віттенберзі Анґела Меркель пояснила, чому і як слід захищати свободу віросповідання. Канцлерка також розповіла, де закінчується європейська толерантність.
Як дитяча література в Німеччині вчить толерантності (відео)

Як дитяча література в Німеччині вчить толерантності (відео) 16.10.2017

У Німеччині дітям сміливо розповідають про родини ЛГБТ. А автори книжок про толерантність читають свої твори у дитячих садках. Такі книжки не просто популярні в ФРН, а ще і входять до навчальних програм в школах.

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