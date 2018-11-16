Тисячі чехів протестували проти уряду Андрея Бабіша

У понад ста містах та селах Чехії в понеділок, 29 квітня, тисячі людей з вийшли на демонстрацію з протестом проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Вони виступали за незалежність судової влади та закликали провести розслідування щодо голови уряду. У Празі демонстранти розмахували прапорами Чехії і ЄС та скандували "Ми не сліпі!".

Протести викликані запланованим на 30 квітня призначенням нового міністра юстиції. Очікується, що цю посаду обійме 71-річна Марі Бенешова з партії соціал-демократів. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана, який підтримує Бабіша. Наразі прокуратура проводить розслідування щодо уряду Бабіша. Вона має вирішити, чи висувати обвинувачення проти нього через підозри у корупції.

У справі йдеться про виділені з боку Євросоюзу 1,6 мільйона євро, які були направлені на будівництво оздоровчого курорту "Гніздо лелеки". За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов'язаним з чеським прем'єром. Є побоювання, що нова міністерка юстиції може закрити цю справу.

Демонстрація була організована неурядовою організацією Million Moments for Democracy. "Ми боїмося, що прем'єр-міністр уникне правосуддя", - сказав організатор Мікулаш Мінар. Організація Transparency International попередила про "політичний тиск" на правоохоронні органи.

Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів