 Тисячі чехів протестували проти уряду Андрея Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Тисячі чехів протестували проти уряду Андрея Бабіша

Демонстранти протестували по всій Чехії проти призначення нової міністерки юстиції, яка, як очікується, може закрити розслідування щодо корупції з боку прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

На протести в Старому місті Праги вийшли тисячі людей

На протести в Старому місті Праги вийшли тисячі людей

У понад ста містах та селах Чехії в понеділок, 29 квітня, тисячі людей з вийшли на демонстрацію з протестом проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Вони виступали за незалежність судової влади та закликали провести розслідування щодо голови уряду. У Празі демонстранти розмахували прапорами Чехії і ЄС та скандували "Ми не сліпі!".

Протести викликані запланованим на 30 квітня призначенням нового міністра юстиції. Очікується, що цю посаду обійме 71-річна Марі Бенешова з партії соціал-демократів. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана, який підтримує Бабіша. Наразі прокуратура проводить розслідування щодо уряду Бабіша. Вона має вирішити, чи висувати обвинувачення проти нього через підозри у корупції.

DW.COM

Чеській опозиції не вистачило голосів для того, щоб висловити недовіру уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого підозрюють у корупції. (23.11.2018)

Чехи вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша через нові деталі у справі про розтрату субвенцій ЄС на суму два мільйони євро. (15.11.2018)

У справі йдеться про виділені з боку Євросоюзу 1,6 мільйона євро, які були направлені на будівництво оздоровчого курорту "Гніздо лелеки". За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов'язаним з чеським прем'єром. Є побоювання, що нова міністерка юстиції може закрити цю справу.

Демонстрація була організована неурядовою організацією Million Moments for Democracy. "Ми боїмося, що прем'єр-міністр уникне правосуддя", - сказав організатор Мікулаш Мінар. Організація Transparency International попередила про "політичний тиск" на правоохоронні органи.

Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів

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"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)

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"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)  

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"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018) 16.11.2018

Тисячі людей протестують у Чехії і вимагають відставки прем’єра країни Андрея Бабіша. Він начебто переховував свого сина в Криму, щоб той не міг свідчити у корупційній справі проти батька щодо махінацій з грошима ЄС.

Tschechien | Antiregierungsdemonstration in Prag

Тисячі чехів вийшли на протест проти прем'єра Бабіша 15.11.2018

Чехи вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша через нові деталі у справі про розтрату субвенцій ЄС на суму два мільйони євро.

Tschechischer Premierminister Andrej Babis

Чеський парламент не зміг відправити прем'єра Бабіша у відставку 23.11.2018

Чеській опозиції не вистачило голосів для того, щоб висловити недовіру уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого підозрюють у корупції.

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