 Тисячі чехів вийшли на антиурядову демонстрацію в Празі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Тисячі чехів вийшли на антиурядову демонстрацію в Празі

Демонстранти в Празі та інших містах Чехії протестували проти уряду Андрея Бабіша та призначення нової міністерки юстиції.

Протести в Празі, 6 травня 2019 року

Протести в Празі, 6 травня 2019 року

Тисячі людей ввечері у понеділок, 6 травня, вийшли на демонстрації в Празі, Брно та Остраві, протестуючи проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша та нової міністерки юстиції Марі Бенешової. Демонстранти свистіли в свистки, розмахували національними прапорами та скандували "Ми не сліпі!", повідомляє агентство AFP.

Вони побоюються, що Бенешова може зупинити розслідування щодо підозр у корупції Бабіша. Правоохоронні органи закидають колишньому підприємцю Бабішу, що він в 2007 році незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств.

Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, через підозри в корупції він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів.

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