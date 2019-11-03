 Тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

Тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації

У Німеччині перебувають тисячі осіб, які вже були були неодноразово депортовані, але повернулися і знову просять притулку.

Депортація з Німеччини особи, якій відмовлено в притулку

Депортація з Німеччини особи, якій відмовлено в притулку (фото з архіву)

Тисячі прохачів притулку, які проживають у ФРН, були раніше депортовані або добровільно залишили країну, але повернулися і знову просять притулку. Про це в неділю, 1 грудня, повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

DW.COM

За перше півріччя 2019 року у Німеччині зафіксували зменшення кількості заяв на отримання притулку порівняно з попереднім роком. (04.07.2019)

Горст Зеегофер закликає країни ЄС до більшої солідарності у питанні політики щодо біженців. Інакше, за його словами, до Європи невдовзі може прибути ще більше шукачів притулку, ніж це було 2015 року. (06.10.2019)

Зокрема, станом на 30 жовтня 2019 року в Німеччині перебували 4916 прохачів притулку, які з 2012 року вже двічі потрапляли до країни, потім були депортовані чи виїхали добровільно, але повернулися й подали заявку на притулок утретє. Учетверте намагаються здобути притулок 1023 прохачі, які перебувають у ФРН, а 294 особи подали заявку на притулок вже п'ять або більше разів.

Утім, це лише невелика частина від загальної кількості заявок. Згідно з даними німецького статистичного відмоства, у період з 2010 по 2018 рік у пошуку притулку до ФРН прибули 1,78 мільйона осіб.

Кілька тижнів тому міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) анонсував законопроєкт, котрий уможливить утримання у в'язницях іноземців із забороною на повторний в'їзд протягом терміну розгляду заявки на притулок.

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