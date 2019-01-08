Тисячі людей вшанували пам'ять Рози Люксембурґ і Карла Лібкнехта у Берліні

У німецькій столиці у неділю, 13 січня, тисячі людей вшанували пам'ять співзасновників Комуністичної партії Німеччини Рози Люксембурґ (Rosa Luxemburg) та Карла Лібкнехта (Karl Liebknecht), яких було вбито сто років тому. Захід пройшов біля Меморіалу соціалістів на кладовищі Фрідріхсфельде.

Вранці вінки з червоних гвоздик і гербер поклали до могил революціонерів співголови Лівої партії Катя Кіппінґ (Katja Kipping) та Бернд Ріксінґер (Bernd Riexinger), а також лідери фракції Лівих в Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) і Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Меморіал у Берліні

Також з нагоди роковин відбулися мирні мітинги та демонстрації. За даними організаторів, в заходах з ушанування пам'яті мали взяти участь десять тисяч людей, передає агенція dpa. Метою акції, за їхніми словами, також був виступ "за мир і міжнародну солідарність" і водночас "проти експлуатації та проти скасування демократичних прав".

Тим часом Федеральний фонд дослідження диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) закликав проти романтизації комуністичних політиків. Директорка фонду Анна Камінски (Anna Kaminsky) заявила про необхідність критичного підходу до "обох символічних фігур революції".

Розу Люксембурґ і Карла Лібкнехта було вбито 15 січня 1919 року в Берліні, через два тижні після створення Комуністичної партії Німеччини, співзасновниками якої вони були.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Чехія Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Німеччина Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Україна Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Румунія На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Албанія Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Грузія У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Україна У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Казахстан Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Латвія 19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Монголія Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Південна Корея Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі Камбоджа За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі США для жертв КНР Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса. Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко

