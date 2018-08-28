Тисячі людей вийшли в Хемніці на демонстрації

У місті Хемніц у федеральній землі Саксонія у суботу, 1 вересня, пройшли дві багатотисячні акції. Спочатку відбулася демонстрація "Серце замість цькування", близьуо 2500 учасників якої виступили проти ксенофобії. Приблизно 70 громадських організацій та політичних партій закликали до участі в демонстрації. Серед демонстрантів можна було побачити провідних політиків-представників Соціал-демократичної партії Німеччини, Лівої партії та Зелених.

Учасник акції "Серце замість цькування"

Пізніше того ж дня в місті провели свою жалобну ходу правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), руху Pegida та місцевої праворадикальної організації Pro Chemnitz. Кількість учасників акції оцінюють у приблизно 6000 осіб. Поліція характеризує ситуацію в місті, як "спокійну та мирну". Для того, щоб запобігти можливим заворушенням, до Хемніца прибули додаткові підрозділи правоохоронців з усієї Німеччини.

Перед акціями міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав у Twitter стати на захист демократії "Коли сьогодні на вулиці знову виходять люди, які використовують гітлерівське привітання, наша історія закликає та вимагає рішуче стати на захист демократії", - написав він.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці був убитий 35-річний німець. Як стало відомо, у вбивстві підозрюються іракець та сирієць. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Під час акцій були сутички правих радикалів з мігрантами та поліцейськими, що викликали резонанс в усій Німеччині.